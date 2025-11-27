Premierul Ilie Bolojan a povestit, joi seara, cum s-a întâmplat incidentul de la Parlament, în care un ofiţer de presă a blocat un jurnalist. "Îmi pare rău dacă cineva s-a simțit agresat de către angajatul Guvernului", a fost declaraţia prim-ministrului, care a susţinut că el nu a văzut incidentul atunci când s-a produs, scrie Mediafax.

Ilie Bolojan, despre incidentul cu jurnaliştii din Parlament: Îmi pare rău dacă cineva s-a simțit agresat - ProfiMedia

"Este un incident regretabil, îmi pare dacă cineva s-a simțit agresat de către angajatul Guvernului", a transmis Ilie Bolojan la un post de televiziune.

Șeful Guvernului a mai spus că el nu a văzut momentul agresiunii.

"Eu nu am încurajat agresivitatea verbală sau cea fizică, nu sunt de acord cu ea (...) nu am cerut niciunui angajat al Guvernului să facă altceva decât este în fișa postului, eu nu am văzut, dacă vedeam îi puteam atrage atenția", a explicat premierul Ilie Bolojan.

Articolul continuă după reclamă

Premierul a spus din nou că nu acceptă să ofere declarații pe hol și pe stradă.

Bolojan, despre declaraţiile din mers: Generează o senzație de dezordine

"Aș vrea să fac o precizare au fost niște obiceiuri pe care eu nu le-am încurajat personal", a răspuns Ilie Bolojan referindu-se la declarațiile din mers, pe holuri sau în fața unei clădiri.

"Generează o senzație de dezordine", a precizat Bolojan.

Anterior, Guvernul a anunțat că început procedura privind cercetarea disciplinară față de angajatul acuzat că a agresat un jurnalist

"La nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a fost inițiată procedura privind cercetarea disciplinară prealabilă, potrivit Codului Muncii, împotriva angajatului instituției, cu atribuții de ofițer de presă, implicat în incidentul petrecut miercuri, 26 noiembrie, la Palatul Parlamentului. Din dispoziția Șefului Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a fost constituită o comisie pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile, coordonată de un demnitar cu experiență în domeniul legislației muncii. Din această comisie fac parte specialiști în domeniile juridic, comunicare și relații cu presa din cadrul instituției", a transmis joi Guvernul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă simţiţi mai tineri decât vârsta reală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰