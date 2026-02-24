Antena Meniu Search
Nicușor Dan, la 4 ani de la invazia rusă: "România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar"

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj pe Facebook la patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, subliniind că războiul a reprezentat unul dintre cele mai grave momente pentru Europa în ultimii ani.

de Redactia Observator

la 24.02.2026 , 12:26
Nicușor Dan, la 4 ani de la invazia rusă: "România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar" - Facebook/ Nicuşor Dan

"În urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina", a scris șeful statului, arătând că Ucraina luptă pentru securitatea întregului continent, cu "un curaj și o rezistență admirabile”.

Președintele a vorbit despre sacrificiile făcute de poporul ucrainean - familii destrămate, vieți pierdute și drame greu de imaginat, și a transmis recunoștință pentru eforturile acestuia.

"România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar", a mai afirmat Nicușor Dan, precizând că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până la obținerea unei păci juste, însoțite de garanții de securitate care să prevină un nou conflict.

Șeful statului a subliniat că "pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa" și că forța Uniunii Europene stă în unitate și solidaritate.

Preşedintele mai anunţă că pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei Rusiei, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean.

