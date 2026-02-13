Adio, dar rămân cu tine. Europa trebuie să renunţe la dependenţa auto-impusă de Washington, dar să nu uite, în acelaşi timp, că nu poate ieşi din relaţia cu cel mai puternic aliat al ei. Mesajul a fost transmis de cancelarul german la Conferinţa de Securitate de la Munchen, care are loc pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Donald Trump.

Aseară, Nicuşor Dan şi ceilalţi lideri europeni au aprobat un plan de redresare a economiei europene, care să ajute continentul să rivalizeze cu Statele Unite şi China.

Anul acesta, motto-ul Conferinţei de Securitate a fost "o lume în destrămare". În fapt, este concluzia unui an plin de impredictibilitate, în special în relaţia dintre Statele Unite şi Europa.

"Lumea se schimbă foarte repede, chiar sub ochii noștri. Vechea lume a dispărut, sincer să fiu, lumea în care am crescut eu. Trăim într-o nouă eră geopolitică", a declarat Marco Rubio, Secretarul de Stat al Statelor Unite.

La Munchen, cancelarul german a dat tonul celor trei zile de discuţii. Friederich Merz a propus resetarea relaţiei transatlantice, dar cu respect reciproc.

"În era rivalității dintre marile puteri, nici măcar Statele Unite nu vor fi suficient de puternice pentru a acţiona singure. Dragi prieteni, apartenența la NATO nu este doar avantajul competitiv al Europei. Este, de asemenea, avantajul competitiv al Statelor Unite", a declarat cancelarul Friederich Merz.

Peste 70 de preşedinţi şi premieri plus 140 de miniştri au confirmat participarea la conferinţă. România este reprezentată de ministrul Apărării, Radu Miruţă, şi de ministrul de Externe, Oana Ţoiu, care a avut deja un prim contact cu şeful NATO.

Oficialii sunt păziţi de peste 5.000 de poliţişti, inclusiv unii veniţi din Franţa, Olanda sau Austria.

"Cel mai aşteptat discurs la Conferinţa de Securitate de la Munchen este cel al Secretarului de Stat american, Marco Rubio. La un an după ce vicepreşedintele JD Vance a criticat dur Europa în privinţa imigraţiei şi a libertăţii de exprimare, cuvinte care au picat ca un duş rece, Rubio este aşteptat să aibă un ton mai puţin conflictual - să vorbească despre politica externă a Statelor Unite ale Americii, dar şi despre nevoia de a reduce dependenţa militară a Europei. Dependenţă în raport cu Washington. De altfel, aceasta este şi concluzia la care au ajuns liderii la summitul european de ieri. Că trebuie să întărească apărarea şi să crească competitivitatea fără să rupă însă legătura cu Washington", a explicat Bianca Iacob, reporter Observator.

În Belgia, Nicuşor Dan şi ceilalţi lideri au aprobat un plan de restructurare a economiei Uniunii Europene.

"S-au spus lucruri dureroase. S-a spus ca faţă de acum doi ani, s-a pierdut 15% din producţia de oţel, industria chimică a pierdut 10%.Toată lumea e de acord că Europa nu se mișcă suficient de repede", a declarat preşedintele României, Nicuşor Dan.

Cele două mari puteri ale Europei, Franţa şi Germania, nu s-au pus însă de acord pe metodele de finanţare ale planului.

"Avem nevoie de mai multe cheltuieli publice. Pot proveni de la buget, dar pot proveni și din finanțare inovatoare, adică prin apelarea la piață", a declarat preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.

După o şedinţă a miniştrilor Apărării din NATO, lucrurile s-au schimbat şi în privinţa relaţiei militare dintre Europa şi Statele Unite.

"Am simțit o schimbare de mentalitate în cameră. Europa își asumă un rol de lider în cadrul NATO", a declarat Mark Rutte, Secretar General al NATO.

În plus, Germania şi Franţa au început discuţiile despre înfiinţarea unui program european de descurajare nucleară.

