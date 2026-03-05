Evenimente în Bucureşti, vineri 6 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 6 martie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Expoziţia "Spiritul lui Brâncuși. De la piatră la pensulă" poate fi vizitată la Muzeul Naţional al Ţăranului Român, din Bucureşti - zilesinopti.ro

Vineri, 6 martie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 6 martie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 6 martie

Articolul continuă după reclamă

Ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Fata babei şi fata moşneagului", la Teatrul Țăndărică. De la ora 18.00 se joacă "O mie și una de nopți – Lampa lui Aladin", la Teatrul Ion Creangă, şi "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele", la Teatrul Țăndărică.

De la ora 18.30 se joacă "Revizorul", la Teatrul Mic - Sala Studio, iar de la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Tache, Ianke și Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Desculț în parc", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, "Victimele datoriei", la Teatrul Mic - Sala Atelier, sau "Raskolnikov", la Teatrul în Culise.

Concerte în Bucureşti, vineri 6 martie

De la ora 19.00, Michele Mariotti susţine un concert vocal-simfonic la Ateneul Român. De la ora 20.00, trupa Șatra B.E.N.Z susţine un concert în Quantic Pub.

De la ora 20.00, Toma Dimitriu Trio & Corina Sîrghi susţin un concert în JazzBook. De la ora 20.30, Taraful de la Vărbilău susţine un concert în 14thLANE. De la ora 21.00, Svetlana Ciririp susţine un concert de muzică lăutărească reinterpretată în True Club.

Expoziţii în Bucureşti, vineri 6 martie

La Muzeul Colecțiilor de Artă poate fi vizitată expoziţia "Corneliu Baba (1906 – 1997) Chipul feminin. O privire în detaliu".

La Muzeul Național al Țăranului Român poate fi vizitată expoziţia "Spiritul lui Brâncuși. De la piatră la pensulă".

Cristi Ioniţă Like Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu staţionarea de arme nucleare pe teritoriul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰