MAGA vrea chipul lui Donald Trump pe Muntele Rushmore. Expert: "Pur şi simplu nu se poate"

De la dezvoltările imobiliare până la terenurile de golf, președintele Donald Trump este cunoscut pentru faptul că își adaugă numele pe proprietățile sale. Acum, unii dintre susținătorii săi vor să-i adauge chipul pe unul dintre cele mai emblematice monumente din țară: Muntele Rushmore.

Pe 3 iulie 2020, președintele Donald Trump a participat la o sărbătoare de 4 iulie la Memorialul Național Mount Rushmore din Keystone, Dakota de Sud - Profimedia

La doar câteva zile după ce Trump a preluat cel de-al doilea său mandat, unul dintre susținătorii săi din Congres a introdus un proiect de lege în acest sens.

Deși legislația deputatei Anna Paulina Luna, republicană din Florida, nu a avansat la Capitoliu, proiectul de lege se confruntă cu o provocare și mai dificilă: chiar dacă măsura va fi adoptată, faimosul munte nu are suficiente roci potrivite pentru a fi sculptate pentru chipul lui Trump - sau al oricui altcuiva, conform NBC News.

Insuficiente roci pentru Donald Trump

"Totul se reduce la geologie, la inginerie", a spus Paul Nelson, un inginer pensionar care a supravegheat sistemul de monitorizare a rocilor de la Muntele Rushmore. "Pur și simplu nu se poate."

Limitările fizice ale muntelui erau bine cunoscute de sculptorul principal Gutzon Borglum, deoarece el și fiul său au trebuit să își adapteze planurile la ceea ce era fezabil cu piatra în timpul construcției Muntelui Rushmore din Black Hills, Dakota de Sud, între 1927 și 1941.

Înainte de a termina măcar, Borglum a scris în mai 1936 că "limitările legate de piatră sunt atât de serioase, încât mă îndoiesc că ar fi posibil să se schimbe compoziția, care este fixă, în vreun fel pentru a include un al cincilea cap".

Susţinătorii lui Trump ar vrea să îl vadă pe Muntele Rushmore

Acest lucru nu i-a împiedicat pe susținătorii lui Trump să lanseze ideea că faţa lui Trump ar trebui să apară pe monument.

"Ei bine, cu siguranță au loc pentru el acolo", i-a spus secretarul de interne Doug Burgum norei lui Trump, Lara Trump, în emisiunea ei de pe Fox News, când aceasta a întrebat dacă Trump ar putea fi pe Muntele Rushmore într-o zi.

Serviciul Parcurilor Naționale a refuzat să comenteze.

Însuși Trump a intervenit asupra acestei idei în august 2020, negând o informație conform căreia consilierii Casei Albe ar fi contactat biroul guvernatorului de atunci al Dakotei de Sud, Kristi Noem, cu privire la procesul de adăugare a președinților la monument. (Noem este acum secretarul pentru securitate internă al lui Trump.)

"Nu am sugerat niciodată acest lucru, deși, având în vedere toate lucrurile realizate în primii 3 ani și jumătate, poate mai mult decât în ​​orice altă președinție, mi se pare o idee bună!", a spus Trump pe fosta reţea Twitter, acum X.

