Mai puțină ciocolată, același ambalaj. Producătorul Milka, acuzat că a indus consumatorii în eroare

Un tribunal din Germania a decis că producătorul ciocolatei Milka a indus în eroare consumatorii după ce a redus greutatea tabletelor de ciocolată de la 100 la 90 de grame, fără să modifice semnificativ ambalajul produsului. Instanța a dat dreptate unei organizații pentru protecția consumatorilor, care a acuzat compania că a păstrat aceeași prezentare vizuală, deși cantitatea de produs a fost redusă. Decizia nu este definitivă, iar gigantul alimentar Mondelez poate face apel.

Potrivit instanţei, aşteptările create vizual de ambalajul unui produs familiar consumatorilor de ani de zile intră în contradicţie cu greutatea netă reală a conţinutului, care a fost redusă la începutul anului 2025, transmite Reuters.

Instanţa a precizat că pe ambalaj ar fi trebuit inclus un anunţ clar şi uşor vizibil pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor.

De asemenea, instanţa a arătat că o astfel de informare ar fi trebuit menţinută pe ambalaj timp de cel puţin patru luni după reducerea cantităţii, astfel încât consumatorii să poată lua act de schimbare.

Articolul continuă după reclamă

Decizia nu este definitivă, iar compania are la dispoziţie o lună pentru a face apel.

"Luăm act şi tratăm cu seriozitate decizia instanţei de astăzi şi analizăm acum în detaliu motivarea acesteia", a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al Mondelez, adăugând că firma va continua să urmărească o comunicare clară, indiferent de situaţie.

Producătorul biscuiţilor Oreo a precizat că a ajustat anul trecut greutatea unor tablete Milka pentru a putea continua să ofere consumatorilor standardul de calitate aşteptat într-un mediu "mai complex şi mai instabil ca niciodată".

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰