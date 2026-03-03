Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Mamă și fiică, atacate în propria casă de un bărbat de 23 de ani. I-au dat toți banii pe care îi aveau

Două femei, mamă şi fiică, din judeţul Botoşani au trecut prin coşmarul vieţii lor după ce s-au trezit în casă cu un individ mascat, care le-a ameninţat cu cuţitul. De frică i-au dat banii pe care-i aveau. Poliţiştii au intrat imediat în alertă şi au reuşit să-l prindă pe tâlhar.

de Cristina Niță

la 03.03.2026 , 15:03

Totul s-a întâmplat în comuna Dobârceni din județul Botoșani. Potrivit anchetatorilor, tânărul, în vârstă de 23 de ani, ar fi intrat în casa femeilor cu o cagulă pe față și cu un cuțit la el.

Atacate în propria casă

Odată ajuns în locuință, le-ar fi amenințat pe cele două femei și le-ar fi cerut bani. Speriate și temându-se pentru viața lor, victimele i-au dat toți banii pe care îi aveau. După ce a luat banii, suspectul a fugit.

Articolul continuă după reclamă

Femeia de 54 de ani a sunat imediat la 112, iar polițiștii au pornit în căutarea lui. La scurt timp, tânărul a fost găsit ascuns într-o liziere din apropiere. A fost imobilizat și dus la secția de poliție.

Pe numele lui a fost deschis dosar penal pentru tâlhărie calificată, iar anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs atacul.

Cristina Niță
Cristina Niță Like

Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

tâlhar botosani
Înapoi la Homepage
Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv
Palatul Golestan din Teheran a fost devastat de o explozie. Cum arată acum monumentul-simbol al patrimoniului regal persan
Palatul Golestan din Teheran a fost devastat de o explozie. Cum arată acum monumentul-simbol al patrimoniului regal persan
A murit Andreea Anița, tânăra pentru care România s-a mobilizat și a strâns o sumă record, peste 2 milioane de dolari. Lupta cu o formă rară de cancer
A murit Andreea Anița, tânăra pentru care România s-a mobilizat și a strâns o sumă record, peste 2 milioane de dolari. Lupta cu o formă rară de cancer
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă temeţi de conflictul din Orientul Mijlociu?
Observator » Evenimente » Mamă și fiică, atacate în propria casă de un bărbat de 23 de ani. I-au dat toți banii pe care îi aveau