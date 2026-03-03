Două femei, mamă şi fiică, din judeţul Botoşani au trecut prin coşmarul vieţii lor după ce s-au trezit în casă cu un individ mascat, care le-a ameninţat cu cuţitul. De frică i-au dat banii pe care-i aveau. Poliţiştii au intrat imediat în alertă şi au reuşit să-l prindă pe tâlhar.

Totul s-a întâmplat în comuna Dobârceni din județul Botoșani. Potrivit anchetatorilor, tânărul, în vârstă de 23 de ani, ar fi intrat în casa femeilor cu o cagulă pe față și cu un cuțit la el.

Atacate în propria casă

Odată ajuns în locuință, le-ar fi amenințat pe cele două femei și le-ar fi cerut bani. Speriate și temându-se pentru viața lor, victimele i-au dat toți banii pe care îi aveau. După ce a luat banii, suspectul a fugit.

Femeia de 54 de ani a sunat imediat la 112, iar polițiștii au pornit în căutarea lui. La scurt timp, tânărul a fost găsit ascuns într-o liziere din apropiere. A fost imobilizat și dus la secția de poliție.

Pe numele lui a fost deschis dosar penal pentru tâlhărie calificată, iar anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs atacul.

