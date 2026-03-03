România rămâne în topul țărilor europene cu cel mai mare consum irațional de antibiotice, un fenomen ce alimentează periculos rezistența bacteriilor la tratament. În fața acestei probleme tot mai grave, cercetătorii de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca dezvoltă, cu ajutorul inteligenței artificiale, vaccinuri de nouă generație menite să combată bacteriile care nu mai răspund la antibioticele clasice.

Cei doi cercetători de la UBB lucrează la acest studiu alături de specialiști din alte 13 universități de top din Europa. Cercetătorii spun că rezistența bacteriilor la antibiotice este considerată deja o amenințare majoră la adresa sănătății globale, acesta fiind și motivul pentru care se caută soluții.

Astfel, în laboratoarele de la Cluj se folosește inteligența artificială pentru simulările moleculare care vor proiecta viitoarele vaccinuri. Pe înțelesul tuturor, inteligența artificială caută punctele slabe ale bacteriilor, acesta fiind și aportul cercetătorilor clujeni.

Dincolo de descoperirile științifice majore care sunt așteptate în cadrul programului, un alt scop este acela de a forma tineri oameni de știință care să conlucreze indiferent de naționalitate. Datele arată că 3% dintre români înghit antibiotice în fiecare zi, iar la nivel european, țara noastră se află în primele 5 state cu cel mai mare consum, cu peste 70% peste media europeană.

Estimările arată că, la nivel mondial, peste 39 de milioane de oameni riscă să moară până în 2050 din cauza infecțiilor rezistente la antibiotice.

