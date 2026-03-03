Antena Meniu Search
Polonia nu va sprijini militar loviturile SUA împotriva Iranului

Polonia nu intenţionează să furnizeze sprijin militar pentru loviturile SUA împotriva Iranului, a afirmat marţi ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, aflat într-o vizită la Washington, transmit agenţiile de presă DPA şi PAP, potrivit Agerpres.  

de Albert Mincu

la 03.03.2026 , 15:25
Ministrul Apărării din Polonia a făcut declaraţii la Washington - Profimedia

''Nu a existat o asemenea cerere şi nicio solicitare legată de acest aspect. Polonia nu ia parte la această operaţiune'', a spus ministrul polonez.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a adăugat că, în lumina războiului din Orientul Mijlociu, industriile de apărare poloneze, europene şi americane vor trebui să ''treacă la o treaptă de viteză superioară'' şi să rămână deplin pregătite.

Acesta a avertizat că, în cazul blocării strâmtorii Ormuz, zonă de o importanţă strategică, Rusia ar putea avea de câştigat de pe urma creşterii preţului petrolului şi al gazului, potrivit Agerpres.

Membră a Uniunii Europene şi a NATO, Polonia este unul dintre aliaţii esenţiali ai Ucrainei în războiul acesteia cu Rusia.

Israelul şi SUA au lansat sâmbătă un atac de amploare împotriva Iranului în care a fost ucis liderul suprem al republicii islamice, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989. Teheranul a răspuns cu atacuri aeriene împotriva Israelului şi ţărilor din regiune ce găzduiesc baze militare americane.

Preşedintele american Donald Trump a promis că ofensiva împotriva Iranului va continua până la distrugerea întregului său program de rachete, a marinei militare şi a capacităţilor sale nucleare. 

polonia sua orientul mijlociu razboi casa alba washington
