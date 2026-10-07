Rubio, primit cu proteste la Atena, după "scandalul Guilfoyle". Va vorbi despre "declinul" Occidentului

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a ajuns azi în Grecia, pentru "un dialog strategic" cu guvernul de la Atena pe teme de securitate regională și energetică. Vizita vine în plin scandal după dezvăluirea presupuselor amenințări făcute de ambasadoarea SUA, Kimberly Guilfoyle, la adresa guvernului elen. Rubio va vorbi despre "declinul" civilizației occidentale, potrivit AFP.

Marco Rubio a sosit la Atena noaptea trecută, după o vizită în Islanda. Urmează să se întâlnească azi cu liderii greci, printre care premierul Kyriakos Mitsotakis și ministrul de Externe Giorgos Gerapetritis.

Mii de persoane s-au adunat în piețele Syntagma și Propylaia, din centrul Atenei, la apelul sindicatelor, organizațiilor studențești și unor partide și grupări de stânga.

Manifestanții au protestat față de vizita lui Rubio, politica SUA, NATO și implicarea Greciei în conflictele regionale. Un marș spre Ambasada SUA a fost blocat parțial de cordoane ale poliției.

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"Grecia este un aliat foarte important al Statelor Unite. Este un loc în care nu avem doar o prezență militară, ci și legături economice puternice", le-a declarat Rubio reporterilor înaintea vizitei.

Culisele vizitei lui Marco Rubio la Atena

Vizita vine în contextul în care Grecia, țară NATO, și-a întărit simultan relația energetică și pe cea militară cu Statele Unite.

În februarie, la Atena au fost semnate acorduri de concesiune: un consorțiu condus de gigantul american Chevron a primit drepturi exclusive pentru explorarea și exploatarea hidrocarburilor în zone maritime situate la sud de Peloponez și Creta.

Iar în aprilie, a fost semnat un alt acord cu un consorțiu condus, de această dată, de ExxonMobil, pentru foraje de explorare în nord-vestul Mării Ionice, care ar urma să înceapă în 2027.

Grecia este și un vechi cumpărător de armament american. Atena urmează să achiziționeze 20 de avioane de luptă F-35. Pregătirea piloților va începe în 2027.

Rubio, discurs la Atena despre "declinul" civilizaţiei occidentale

Momentul principal al vizitei lui Rubio ar urma să fie discursul de pe colina din apropierea Acropolei, unde aveau loc adunările cetățenilor în democrația antică.

"Secretarul Rubio va susține un discurs din locul de naștere al civilizației occidentale, unde le va cere deopotrivă americanilor și europenilor să se unească pentru o mare renaștere a spiritului occidental, o moștenire care se întinde de la Atena și Roma, la creștinătate și până la fondarea Republicii Americane.

El va avertiza că o parte prea mare a civilizației noastre a uitat aceste calități esențiale și îi va îndemna pe aliații noștri din Occident să se alăture Statelor Unite pentru a respinge declinul, a ne apăra moștenirea comună și a înfrunta împreună o nouă eră a competiției dintre marile puteri", a declarat presei Dylan Johnson, un adjunct din Departamentul de Stat al SUA.

Amintim că, în februarie, Rubio a îndemnat Europa să se alăture Statelor Unite pentru a "descuraja forțele care amenință astăzi să șteargă deopotrivă civilizația Americii și a Europei".

În discursul susținut în fața liderilor mondiali la Conferința de Securitate de la München, el a criticat politica europeană privind migranții și "dezindustrializarea" Occidentului.

Poliția greacă a anunțat că peste 2000 de manifestanți s-au adunat în centrul Atenei pentru a protesta față de vizita lui Rubio.

Traficul a fost închis în Piața Syntagma, iar în zonă a fost desfășurat un dispozitiv important de poliție pentru întărirea măsurilor de securitate.

Vizită în plin scandal cu ambasadoarea Guilfoyle

Vizita a fost umbrită de scandalul care o implică pe ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, fostă logodnică a lui Donald Trump Jr. și fosta soție a guvernatorului Californiei, Gavin Newsom.

Aceasta ar fi amenințat, în martie, într-o întâlnire la Atena, că "putem face asta în orice țară vrem. Putem face asta și aici", făcând referire la prăbușirea coaliției de guvernare din România.

Mai mulți politicieni democrați i-au cerut lui Rubio să explice dacă afirmațiile atribuite ambasadoarei sunt reale și ce a vrut aceasta să spună.

Rubio își va încheia turneul european după o scurtă oprire la Lisabona.