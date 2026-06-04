Reacţia unui britanic, întrebat care e cea mai primitoare ţară din Europa: "Românii vorbesc ușor cu toţi"

România ajunge în fruntea unui top informal realizat pe străzile Marii Britanii, după ce mai mulţi trecători au fost întrebaţi care sunt cele mai primitoare ţări din Europa. Într-un clip devenit viral pe reţelele sociale, britanicii au vorbit despre experienţele avute în ţara noastră şi au descris românii drept oameni prietenoşi, calzi şi mereu gata să zâmbească.

Un clip devenit viral pe rețelele sociale, arată cum britanicii au fost întrebați ce țări din Europa au cei mai primitori oameni, iar România a ajuns, surprinzător pentru mulți, în fruntea preferințelor. Videoclipul a fost realizat de vloggerul britanic "Alan the dude", care obișnuiește să intervieze trecători.

La început, răspunsurile au mers în direcții clasice, cu Grecia și Italia printre cele mai des menționate destinații. Pe măsură ce au fost intervievați tot mai mulți trecători, România a început însă să apară din ce în ce mai des, până când a devenit una dintre cele mai apreciate țări, potrivit Mediafax.

"Poate România. Cu siguranță, da. Sunt foarte prietenoși, vorbesc mult și ușor cu toți englezii."

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Unii dintre cei intervievați au vorbit din experiențe recente, după vizite în țara noastră.

"Am fost acum câteva săptămâni și a fost uimitor."

Alții au făcut chiar comparații directe cu alte destinații populare din Europa.

"Italienii și românii, dar aș spune că românii sunt mai primitori."

Impresiile au fost completate de remarci simple, dar sugestive, despre comportamentul de zi cu zi al românilor.

"Chiar trebuie să menționez România. Oamenii de acolo sunt foarte, foarte primitori. Îți zâmbesc când treci pe lângă ei."

Chiar dacă țări precum Grecia, Italia sau Spania rămân în topul preferințelor turiștilor, apariția constantă a României în astfel de discuții arată o schimbare de percepție.

În ultimii ani, tot mai mulți străini care ajung în România vorbesc despre ospitalitatea localnicilor, iar astfel de reacții spontane confirmă experiențele directe ale celor care au vizitat țara.