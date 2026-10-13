Mark Rutte, reacţie după atacurile din Marea Neagră: NATO îşi va ajusta postura de apărare

NATO îşi va ajusta postura de apărare "în funcţie de necesităţi", după noile atacuri cu drone împotriva navelor comerciale din Marea Neagră, în apropierea zonei de coastă a Bulgariei, a declarat marţi secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, relatează AFP.

"Ne-am consolidat deja postura pe flancul estic şi vom continua să monitorizăm situaţia în materie de securitate, ajustând postura noastră de descurajare şi apărare în funcţie de necesităţi", a scris Rutte pe platforma X.

Secretarul general al NATO a indicat că a discutat cu premierul bulgar Rumen Radev după aceste noi atacuri.

Săptămâna trecută, două nave comerciale au fost de asemenea lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră.

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"Nu dispunem de dovezi solide şi clare pentru a acuza vreuna dintre părţi, dar, potrivit logicii evenimentelor, rezultatul înclină în favoarea Rusiei", a subliniat Radev.

Îngrijorările s-au intensificat în ultimele luni, în condiţiile în care Kremlinul pare să-şi fi intensificat acţiunile după mai multe incidente intens mediatizate, inclusiv descoperirea unei drone încărcate cu explozibili pe un aeroport german.

Într-un discurs anunţat în prealabil, principalul responsabil militar al Alianţei Nord-Atlantice, generalul american Alexus Grynkewich, a avertizat luni, în termeni fermi, Rusia că orice atac împotriva unei ţări membre NATO ar fi "complet inutil".