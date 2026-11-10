Soţii Macron, plângere împotriva unei influenceriţe care a afirmat că Brigitte Macron ar fi transsexual
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi soţia sa, Brigitte, au iniţiat săptămâna trecută în Statele Unite un nou proces de defăimare împotriva influenceriţei Candace Owens, pe care o acuză că a distribuit şi exploatat afirmaţia falsă conform căreia Brigitte Macron ar fi o persoană transgender, relatează marţi AFP.
Această nouă acţiune în justiţie, deschisă de cuplul prezidenţial la un tribunal din statul american Tennessee, survine după ce un judecător a restrâns la sfârşitul lunii octombrie sfera de aplicare a unei plângeri precedente formulate în statul Delaware în vara anului 2025.
Respectivul judecător a stabilit că influenceriţa Candace Owens nu poate fi trasă la răspundere personal întrucât fapta s-a prescris, dar a autorizat continuarea procedurii judiciare împotriva companiilor sale.
Noul proces, iniţat pe 4 noiembrie, o vizează pe influenceriţă direct în statul său de reşedinţă. Cuplul prezidenţial menţionează în plângerea formulată că influenceriţa Candace Owens "a folosit această informaţie falsă pentru a-şi promova platforma independentă, pentru a câştiga notorietate şi bani".
Brigitte şi Emmanuel Macron o acuză că, în pofida plângerii lor din vara anului 2025, ea a "persistat" cu acele afirmaţii şi chiar a "amplificat minciunile" despre ei. "Nu este vorba despre o căutare a adevărului, ci de o căutare a notorietăţii", adaugă cuplul prezidenţial.
"Aceste minciuni au provocat daune imense familiei Macron", se mai poate citi în documentul legal, care vorbeşte despre o "campanie de umilire internaţională".
Această dezinformare despre Brigitte Macron, ce reapare cu regularitate pe reţelele de socializare din Franţa de când Macron a fost ales prima dată preşedinte în 2017, s-a răspândit şi în străinătate, mai ales în SUA, după ce Candace Owens a preluat-o în martie 2024 şi a amplificat-o din ianuarie 2025 prin serialul de podcast "Becoming Brigitte" (Devenind Brigitte).
Conform acestei relatări false, intens răspândită în Franţa de conspiraţionişti, sceptici faţă de COVID-19 şi membri ai extremei-drepte, Brigitte Macron, cu numele de fată Trogneux, nu ar fi existat niciodată, iar fratele ei, Jean-Michel, ar fi luat această identitate ca transsexual.
Cuplul prezidenţial se adresează tribunalului american "pentru a restabili adevărul, pentru a preveni alte daune şi a o trage la răspundere pe doamna Owens pentru conduita sa", se mai menţionează în plângere.