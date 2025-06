"Deasupra mea cu două etaje se omorau oameni, copii nevinovaţi. Aşa ceva am văzut doar în filme, să vină unul să tragă", a mărturisit un elev al şcolii din Graz.

Finias a scăpat de gloanţe. Răzvan, un adolescent de 17 ani, a nimerit, însă, în bătaia armelor. A fost împuşcat de patru ori: în cap şi în membre. Medicii au izbutit să îi salveze viaţa după o operaţie complicată. Mama lui este convinsă că doar un miracol i-a ferit fiul de moarte.

"E bine, vorbeşte, e foarte pozitiv. Mulţumim lui Dumnezeu, la cap nu are nimic. La mandibulă este operat şi pansat şi rănit la mână şi la picior. Încă nu conştientizează exact ce s-a întâmplat, dar e foarte pozitiv", a declarat mama victimei.

Cei doi adolescenţi români râniţi au supravieţuit

"Aseară era bucuroasă şi m-am bucurat de bucuria ei, deşi copilul era la limită cu viaţă, ea a avut o încredere în Dumnezeu", a povestit Fedor Covaci, pastor.

"Avea patru împuşcături, una în cap, câţiva milimetri nu a atins creierul, faţa era zdrobită de gloanțe", a adăuga mama lui Fineas, unul dintre elevii care au scăpat nevătămaţi în urma atacului.

Medicii austrieci spun că va supravieţui şi al doilea elev român împuşcat. Finias, colegul şi prietenul lui, a izbutit să se ascundă de trăgător.

"Eu am luat-o la fugă pentru că în spate avem o cameră cu lucrurile de sport şi am vrut să mă ascund acolo. Eu am aşteptat deja să tragă şi în mine, nu am ştiut că ajung să mă duc până în spate. Încă mai am frică şi acum să merg la şcoală", a povestit Finias Ștrango.

"Sunam întruna şi Finias nu răspundea, a durat 30 de minute pentru că Finias nu răspundea. A reuşit să mă sune de pe un alt telefon. Îmi spunea "Mami, eu sunt bine", atât îmi spunea. Şi atunci a închis telefonul. Mă uitam, unde e Finias, unde o fi mort. O durere imensă", şi-a amintit mama băiatului.

Cel mai sângeros din istoria recentă a Austriei

Atacatorul intră pe poartă, mai face câțiva pași și începe masacrul. Nu îl opreşte nimeni, pentru că nu există pază. Nici aici și nici în celelalte școli din Austria. Urmează 17 minute de coșmar. Atât a durat de la primul apel la 112 și până când forțele de intervenție au anunțat că zona a redevenit sigură.

Acum, comunitatea din Graz s-a mobilizat pentru a ajuta familiile victimelor: 10 morţi şi 11 răniţi.

"Părinţii stăteau în capul străzii. Toţi tremurau, plângeau, cu telefoanele în mână. Ţi se face pielea de găină pe tine când treci prin apropiere", a spus Nicoleta, o româncă stabilită în Austria.

În faţa şcolii, localnicii au ridicat un altar uriaş în memoria victimelor. Cea mai tânără avea 14 ani, iar cea mai în vârstă, 59 de ani - o profesoară. Atacatorul, un tânăr de 21 de ani care s-a sinucis imediat după ce a tras zeci de gloanţe, avea acasă o bombă artizanală. Poliţiştii vor să afle ce l-a transformat în asasin.

Ce spun anchetatorii

"Am făcut o percheziţie la domiciliu, însă, nu am putut elucida motivul. Au fost găsite scrisori de adio în care nu detaliată nici fapta, nici motivul", a precizat Sabri Yorgun, purtător de cuvânt al Poliţiei.

Surse din poliţia austriacă au declarat pentru Observator că atacatorul avea permis pentru puşca şi pistolul cu care a tras în şcoală.

Austria are una dintre cele mai puternic înarmate populații civile din Europa. Vorbim de 30 de arme de foc la 100 de persoane, potrivit datelor statistice, iar un permis de port armă se obține relativ ușor, în câteva zile.

"După ce am făcut armata, m-am dus, mi-am cumpărat, am aşteptat trei zile ca să îmi ridic puşca. Statul zice, dacă ai ceva în gând, după trei zile poţi să îţi ridici puşca", a transmis un român din Austria.

În memoria victimelor a fost ţinut un minut de reculegere în toată Austria. Iar în urmă cu câteva momente, mii de rugăciuni s-au ridicat din bisericile din întreaga ţară.

