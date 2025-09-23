ONG din Iran: "Regimul de la Teheran a executat peste 1.000 de oameni anul acesta"

Cel puțin 1.000 de condamnați la moarte au fost executați în Iran de la începutul anului, conform unui bilanț publicat marți de ONG-ul Iran Human Rights (IHR), care acuză un " masacru " în închisorile iraniene.

Masacru în Iran. Regimul de la Teheran a executat peste 1.000 de oameni anul acesta - Profimedia

Acesta este cel mai ridicat număr de la începutul activității organizației, cu sediul în Norvegia, care monitorizează execuțiile din 2008, conform RFI.

La trei luni înainte de sfârșitul anului, bilanțul depășește deja recordul de cel puțin 975 de execuții consemnate în 2024. Doar în ultima săptămână au avut loc cel puțin 64 de execuții, o medie de nouă spânzurări pe zi, potrivit IHR, care precizează că aceste cifre sunt probabil subestimate, din cauza lipsei de transparență a autorităților iraniene.

Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului acuză în mod repetat Republica Islamică de execuții la un nivel fără precedent în ultimii ani, într-un context marcat de protestele împotriva regimului ayatollahului Ali Khamenei din 2022-2023 și de războiul de 12 zile împotriva Israelului din iunie. Țara a mai traversat valuri de execuții în anii 1980 și 1990, în urma revoluției islamice din 1979 și pe parcursul războiului Iran-Irak.

Articolul continuă după reclamă

"În ultimele luni, Republica Islamică a declanșat o campanie de masacre în închisorile iraniene, a cărei amploare, în lipsa unei reacții internaționale serioase, crește de la o zi la alta. Execuțiile arbitrare și generalizate ale deținuților, fără respectarea garanțiilor unei proceduri legale și ale unui proces echitabil, constituie crime împotriva umanității", a declarat directorul IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, într-un comunicat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit mai puţin maşina din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰