Iranul confirmă sechestrarea unui petrolier care transporta produse petrochimice în apele Golfului Persic

Iranul a confirmat, sâmbătă, că Gardienii Revoluţiei au capturat vineri un petrolier care transporta încărcătură petrochimică destinată Singapore-ului, în apele Golfului, potrivit presei iraniene, scrie Reuters, citat de News.ro.

În urma inspecţiilor, autorităţile au declarat că "petrolierul era în abatere pentru transport de marfă neautorizată".

Petrolierul Talara, care navighează sub pavilionul Insulelor Marshall, se afla în largul coastei Emiratelor Arabe Unite, potrivit unor surse, și transporta o încărcătură de motorină cu conținut ridicat de sulf prin Oceanul Indian, în drum spre Singapore, din Sharjah, EAU, scrie CNN.

Un oficial american şi surse din domeniul securităţii maritime au declarat vineri că forţele iraniene au interceptat petrolierul care transporta produse petroliere şi l-au deviat în apele teritoriale ale Iranului.

Aceasta a fost prima relatare privind capturarea unui petrolier de către Teheran după atacurile israelo-americane asupra Iranului din luna iunie.

