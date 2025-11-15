Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Iranul confirmă sechestrarea unui petrolier care transporta produse petrochimice în apele Golfului Persic

Iranul a confirmat, sâmbătă, că Gardienii Revoluţiei au capturat vineri un petrolier care transporta încărcătură petrochimică destinată Singapore-ului, în apele Golfului, potrivit presei iraniene, scrie Reuters, citat de News.ro.

de Redactia Observator

la 15.11.2025 , 16:36
Iranul confirmă sechestrarea unui petrolier care transporta produse petrochimice în apele Golfului Persic Petrolierul deturnat TALARA a fost a fost localizat sâmbătă în Strâmtoarea Khuran/Clarence, în Iran - X.com/@TankerTrackers

În urma inspecţiilor, autorităţile au declarat că "petrolierul era în abatere pentru transport de marfă neautorizată".

Petrolierul Talara, care navighează sub pavilionul Insulelor Marshall, se afla în largul coastei Emiratelor Arabe Unite, potrivit unor surse, și transporta o încărcătură de motorină cu conținut ridicat de sulf prin Oceanul Indian, în drum spre Singapore, din Sharjah, EAU, scrie CNN.

Un oficial american şi surse din domeniul securităţii maritime au declarat vineri că forţele iraniene au interceptat petrolierul care transporta produse petroliere şi l-au deviat în apele teritoriale ale Iranului.

Articolul continuă după reclamă

Aceasta a fost prima relatare privind capturarea unui petrolier de către Teheran după atacurile israelo-americane asupra Iranului din luna iunie.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

iran petrolier golful persic
Înapoi la Homepage
Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Fiul președintelui Nicușor Dan a atras toate privirile în timpuul vizitei la Spitalul Universitar. Imaginile adorabile cu Antim
Fiul președintelui Nicușor Dan a atras toate privirile în timpuul vizitei la Spitalul Universitar. Imaginile adorabile cu Antim
Stadionul din România care e aproape gata! Meciuri importante ar putea fi disputate aici
Stadionul din România care e aproape gata! Meciuri importante ar putea fi disputate aici
Un avion rusesc a început să se dezintegreze în zbor: 90 de pasageri se aflau la bord. Momentul a fost filmat
Un avion rusesc a început să se dezintegreze în zbor: 90 de pasageri se aflau la bord. Momentul a fost filmat
Comentarii


Întrebarea zilei
V-ați gândit să cumpărați mai puține cadouri anul acesta din cauza scumpirilor?
Observator » Ştiri externe » Iranul confirmă sechestrarea unui petrolier care transporta produse petrochimice în apele Golfului Persic