Statele Unite acuză vineri Iranul de faptul că a vrut să-l asasineze pe ambasadorul Israelului în Mexic, în ceea ce consideră o ultimă tentativă a Teheranului dintr-o serie de a exporta în altă regiune conflictul dintre cele două ţări inamice.

SUA acuză Iranul de pregătirea unui asasinat: "Complotul a fost dejucat" - Profimedia

”Complotul a fost dejucat şi nu reprezintă, în prezent, o ameninţare”, declară un oficial american sub protecţia anonimatului, conform Reuters.

Oficialul a refuzat să spună cum a fost dejucat complotul sau să ofere mai multe detalii despre operațiune.

Misiunea Iranului la ONU din New York a refuzat să comenteze.

Statele Unite și aliații săi au susținut frecvent că Iranul și reprezentanții săi au încercat să lanseze atacuri violente împotriva oponenților Teheranului.

Serviciile de securitate din Marea Britanie și Suedia au avertizat anul trecut că Teheranul folosește reprezentanți criminali pentru a-și desfășura atacurile violente în aceste țări, Londra declarând că a dejucat 20 de comploturi legate de Iran din 2022.

Alte douăsprezece țări au condamnat ceea ce au numit o creștere a tentativelor de asasinat, răpire și hărțuire de către serviciile de informații iraniene.

