Ministrul Muncii: Pensionarii cu pensii mici vor beneficia de ajutoare, acordate în două tranşe

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat luni că una dintre propunerile PSD care urmează să fie prinse în bugetul pe anul 2026 este ca pensionarii cu venituri mici să primească ajutoare în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun.

"În legătură cu pachetul de solidaritate există trei linii principale. În primul rând este vorba despre sprijinul pentru pensionari. Este vorba aici despre trei categorii. Pensionarii cu pensie sub 1.500 de lei, care vor primi un cuantum de 1.000 de lei în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun, pensionarii cu pensia sub 2.000 de lei, adică între 1.500 şi 2.000 lei, care vor primi tot în două tranşe o sumă totală de 800 de lei şi pensionarii care au pensia maximă de 3.000 de lei şi care vor primi un sprijin de 600 de lei", a declarat Florin Manole la Palatul Parlamentului.

Ministrul Muncii: PSD propune creşterea alocaţiilor pentru copiii cu dizabilităţi

El a mai adăugat că PSD propune creşterea alocaţiilor pentru copiii cu dizabilităţi.

"În oglindă cu îngheţarea alocaţiilor, propunem sprijin pentru aceia dintre copiii din România care sunt în cele mai dificile situaţii. Vă dau două exemple: copiii cu dizabilităţi, care au astăzi beneficii sociale foarte scăzute, între 80 şi 450-460 de lei şi copiii din familii monoparentale. Avem genul acesta de copii care primesc venit minim de incluziune, familii care primesc venit minim de incluziune şi unde ne dorim o creştere şi tot aici intră şi sprijinul pentru copiii care merg la grădiniţă şi care vin din familii foarte sărace; tot aşa, familiile beneficiare de venit minim de incluziune. Este vorba aici de un impact bugetar de 320 de milioane de lei iar în cazul sprijinului pentru pensionari este vorba de un impact bugetar în jur de 2,3 miliarde de lei", a precizat Ministrul Muncii.

Acesta a menţionat că o altă propunere va fi eliminarea reţinerii contribuţiei la sănătate (CASS) din indemnizaţia de creştere a copilului pentru mame, veterani de război şi beneficiarii de venit minim de incluziune.

Propunerea eliminarării reținerii CASS din indemnizația pentru creșterea copilului

"Aici este vorba de peste 500.000 de familii, sunt 147.000 doar mamele care plătesc astăzi CASS. Este un pachet care ţine cont pe de o parte de restricţiile bugetare, dar pe de altă parte nu putem să lăsăm fără sprijin pe cei care în contextul creşterii preţurilor, inflaţiei, au nevoie de sprijinul nostru", a susţinut Manole.

