Ruşii jubilează la ameninţările lui Trump: "Vă e dor de Nord Stream?" şi "Aţi priceput în sfârşit, idioţilor?"

Moscova râde în faţa ameninţărilor lui Donald Trump privind Groenlanda. Trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, i-a întrebat ironic pe europeni dacă nu le este dor de Nord Stream acum, iar fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a lansat o întrebare retorică jignitoare: "Pricepeţi acum, idioţilor?"

Rușii nu mai ascund că jubilează în fața amenințărilor președintelui american Donald Trump de a invada Groenlanda și de a impune tarife vamale țărilor europene.

"Vă e dor de Nord Stream acum, nu-i așa?" a întrebat ironic pe X Kirill Dmitriev, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, care se va deplasa săptămâna aceasta în stațiunea elvețiană Davos, gazda Forumului Economic Mondial, unde se așteaptă să se întâlnească cu membri ai delegației americane.

Iar fostul președinte rus Dmitri Medvedev a postat un alt mesaj jignitor: "Să facem America măreață din nou = Să facem Danemarca mică din nou = Să facem Europa săracă din nou. V-a intrat în sfârșit în cap ideea, idioţilor?"

După ce Donald Trump a ameninţat ţările care se împotrivesc planului său de anexare a Groenlandei, liderii europeni s-au reunit de urgenţă. Au stabilit două scenarii pe care le vor discuta cu liderul de la Casa Albă: fie vor impune taxe vamale, fie vor restricționa accesul companiilor americane la piața comună a Uniunii Europene.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunţat aseară că liderii UE se vor întâlni în zilele următoare pentru a-i răspunde lui Donald Trump cu privire la Groenlanda, după ce preşedintele Statelor Unite a anunţat că va taxa cu 10% în plus mărfurile exportate în Statele Unite de opt ţări europene care nu susţin planul său de anexare. Chiar dacă Italia nu se află pe listă, şefa Guvernului italian, Giorgia Meloni, a reacţionat.

"Predicţia unei creşteri a tarifelor împotriva acelor naţiuni care au ales să contribuie la securitatea Groenlandei, în opinia mea, este o greşeală şi, evident, nu sunt de acord cu aceasta", a spus Meloni. O reacţie mai dură a venit de la premierul spaniol Pedro Sánchez. "O invazie în Groenlanda a Statelor Unite l-ar face pe Putin cel mai fericit om de pe Pământ!"

Iar ministrul de Externe al Norvegiei, ţară ameninţată direct, susţine că planul liderului de la Casa Albă este inacceptabil. "Poziţia Norvegiei rămâne aceeaşi, nu ne vom permite să fim puşi sub presiune, iar aceste tipuri de ameninţări (n.r. – de tarife americane) sunt inacceptabile între aliaţii apropiaţi", a declarat Espen Barth Eide, Ministrul Norvegian de Externe

Localnicii din Nuuk, capitala Groenlandei, au plecat în marş spre consulatul american şi au format un zid simbolic în faţa dorinţei lui Donald Trump de a ocupa insula. "Este doar arogant şi un bătăuş! Nu îi pasă de nimic! Modul în care vorbeşte este foarte specific, lipsit de respect şi plin de ură", a declarat pentru AP un localnic. "Pune atâta presiune asupra noastră, ca popor, şi cred că este ireal şi absurd să facem parte din circul pe care îl face", a declarat un altul.

Preşedintele american insistă însă că Statele Unite trebuie să anexeze Groenlanda din motive de securitate naţională şi nu a exclus folosirea forţei militare. În plus, insula care aparţine acum Danemarcei are resurse naturale evaluate la 300 de miliarde de dolari.

"Ca să controlezi un teritoriu, trebuie să fii capabil să aperi acel teritoriu, să îmbunătăţeşti acel teritoriu, să populezi acel teritoriu. Danemarca a eşuat la fiecare capitol", a spus la Fox News, Stephen Miller, adjunct al şefului de cabinet al Casei Albe.

În discuţiile care urmează să aibă loc cu Donald Trump, blocul comunitar se bazează pe două scenarii, fie impunerea unor taxe vamale în valoare de 93 de miliarde de euro pentru importurile din SUA, fie restricţionarea accesului companiilor americane la piaţa comună a Uniunii Europene.

