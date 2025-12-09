De la Washington la Atena și Roma, Crăciunul aduce speranță copiilor și strălucire în marile capitale

Melania Trump continuă să împartă bucurie copiilor de sărbători. Prima doamnă a Statelor Unite a mers la o bază a Marinei unde le-a oferit celor mici jucării. În Atena, copiii bolnavi, internaţi în spital, au primit cadouri de la pompierii care au coborât în rapel, totul în timp ce, la Roma, mii de oameni au participat la aprinderea luminiţelor de Crăciun.

Prima Doamnă a Statelor Unite a ajuns luni la o bază a Marinei de lângă Washington D.C. pentru a le aduce un zâmbet pe chipul celor mici. Melania Trump le-a vorbit copiilor şi, mai apoi, le-a oferit în dar jucării.

"Unii dintre copiii prezenți aici au un părinte care se află în misiune, departe de casă. Știu că acest lucru poate fi dificil. În acest sezon de Crăciun, voi, prietenii și familiile voastre ar trebui să vă doriți cadoul suprem, iubirea", a declarat Melania Trump, prima doamnă a SUA.

Moş Crăciun a ajuns la Spitalul de Copii din Atena

În Atena, pompierii au coborât în rapel la Spitalul de Copii pentru a împărţi cadouri. Nu a lipsit nici Moş Crăciun care i-a salutat pe micuţi.

"Noi primim putere de la copii pentru că ei sunt adevărați luptători ai vieții. Așa că îi luăm pe copii drept exemplu, iar acesta este cel puțin lucru pe care îl putem face în aceste zile, care sunt zile de bucurie și sărbătoare. Unii dintre copii trebuie să rămână în spital, iar noi încercăm în aceste zile să le facem șederea aici cât mai festivă posibil", Manolis Papasavvas, şef secţie oncologie pediatrică.

În Roma, s-au aprins luminiţele de Crăciun

Spiritul sărbătorilor s-a simţit şi în Roma unde au fost aprinse luminiţele. Impunătorul brad din centrul Piazza del Popolo, care are 20 de metri înălţime, a fost luminat cu 100.000 de beculeţe LED.

"Acest sentiment îmi dă o senzație de bine, de pace, de unitate, pentru că suntem cu toții aici, în această piață, oameni din întreaga lume, din medii etnice diferite, și totuși suntem împreună. Iar acest lucru ne face să înțelegem că putem trăi împreună și putem trăi bine", a declarat un locuitor al oraşului.

Mii de oameni au participat la momentul magic.

