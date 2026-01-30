Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că aderarea țării sale la Uniunea Europeană ar putea avea loc printr-o procedură accelerată, în care o parte dintre condiții să fie îndeplinite după intrarea în blocul comunitar. Liderul de la Kiev consideră că acest parcurs este realist și necesar, în contextul războiului și al opoziției Rusiei față de integrarea europeană a Ucrainei. Afirmaţiile lui Zelenski contrazic astfel declaraţiile anterioare ale cancelarului Merz, care susţine că orice stat candidat trebuie mai întâi să îndeplinească criteriile de la Copenhaga, iar procesul, de regulă, durează ani.

Zelenski îl contrazice pe Merz și explică cum poate adera Ucraina la UE în 2027: Ne interesează fast-track-ul - Profimedia

Președintele Volodimir Zelenski consideră realistă aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană printr-un "scenariu accelerat", care ar permite îndeplinirea unor obligații inclusiv după momentul aderării. Declarația a fost făcută la Kiev, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, ca răspuns la o întrebare adresată de publicația Evropeiska Pravda, potrivit Ukrainska Pravda.

Liderul ucrainean a subliniat că Kievul nu va renunța la obiectivul aderării, pe care îl consideră esențial pentru securitatea națională.

"Uniunea Europeană este o garanție de securitate pentru Ucraina și pentru întreaga Europă, dar este și alegerea noastră existențială", a declarat Volomiri Zelenski, precizând că nu este vorba doar despre calcule geopolitice sau economice, ci și despre "fără îndoială, valori comune".

Articolul continuă după reclamă

2027, un reper tehnic, nu o limită politică

Zelenski a precizat că nu insistă ca anul 2027 să fie menționat explicit în documente oficiale, explicând că această dată reflectă estimările privind pregătirea tehnică a Ucrainei pentru aderare.

"I-am întrebat pe diplomați: când vom fi pregătiți din punct de vedere tehnic? Tehnic, vom fi pregătiți în 2027", a spus președintele ucrainean.

De ce vrea Ucraina o procedură accelerată

Șeful statului a insistat asupra necesității unei proceduri speciale, accelerate, argumentând că Ucraina se confruntă cu o opoziție externă care nu există în cazul altor state candidate.

"Pe noi ne interesează fast-track-ul. Alți candidați nu sunt în război și nu au o forță ostilă care să le blocheze aderarea la Uniunea Europeană în viitor. Iar Rusia o va bloca – este evident. Interesul ei este ca Ucraina să nu fie nici în NATO, nici în Uniunea Europeană… Va exista un război hibrid împotriva aderării Ucrainei la UE", a avertizat Zelenski.

Condiții îndeplinite după decizia politică

Ca reacție la declarațiile unor lideri europeni potrivit cărora aderarea presupune îndeplinirea prealabilă a tuturor criteriilor, Zelenski a propus un mecanism în care decizia politică să fie urmată de implementarea condițiilor asumate.

"Post-factum, Ucraina poate face tot ce trebuie – așa cum a fost și cu statutul de candidat. A funcționat! Am obținut statutul de candidat și ne-am angajat ca ulterior să îndeplinim câțiva pași. Iar dacă nu îi îndeplineam, nu exista statutul. Este o abordare normală", a explicat președintele ucrainean.

Declaraţia liderului ucrainean vine la o zi după ce Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a transmis că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană anul viitor nu este un obiectiv "fezabil".

Cancelarul german Friedrich Merz a turnat apă rece pe speranţele Ucrainei de a adera la UE la 1 ianuarie 2027.

"Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2027 este exclusă. Nu este posibilă. Toți membrii, inclusiv Ucraina, care doresc să adere la Uniunea Europeană trebuie să îndeplinească criteriile de la Copenhaga. Aceste procese durează, de obicei, câțiva ani. Putem apropia treptat Ucraina de Uniunea Europeană pe acest parcurs, dar o aderare atât de rapidă pur și simplu nu este fezabilă", a spus Friedrich Merz la Berlin, potrivit agenției de presă DPA.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai ajung banii și pentru activități culturale sau de relaxare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰