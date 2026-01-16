Merz sugerează o reluare a relaţiilor cu Rusia după război: "E o țară europeană, cel mai mare vecin al nostru"

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a numit Rusia ţară europeană şi şi-a exprimat, potrivit presei germane, speranţa că legăturile dintre UE şi Rusia pot fi reechilibrate.

Friedrich Merz a spus că speră ca, pe termen lung, să se poată ajunge din nou la un echilibru în relațiile cu Rusia. "Rusia este o țară europeană, cel mai mare vecin al nostru", a declarat cancelarul joi în cadrul unei conferințe organizate de Camera de Comerț și Industrie Halle-Dessau.

"Dacă vom reuși, pe termen lung, să găsim din nou un echilibru cu Rusia, dacă va domni pacea, dacă libertatea va fi garantată, dacă vom reuși toate acestea atunci această Uniune Europeană, atunci noi, în Republica Federală Germania, am trece încă o probă importantă. Îmi doresc asta pentru noi", a adăugat el.

Şi premierul Italiei, Giorgia Meloni, a afirmat luna aceasta că Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia, pentru a încerca să îşi sporească influenţa în negocierile privind Ucraina. Ea consideră că UE ar trebui să numească un emisar care să trateze direct cu preşedintele rus Vladimir Putin. Iar preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a vorbit în decembrie anul trecut despre posibilitatea reluării contactelor cu Putin.

Reacţia Rusiei: Schimbare semnificativă

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a salutat vineri ceea ce el a descris drept o aparentă dorinţă a Italiei, Franţei şi Germaniei de a relua dialogul cu Rusia privind Ucraina. Oficialul rus a apreciat că este vorba despre o "schimbare semnificativă" în sensul în care ar dori şi el să evolueze situaţia.

Şefa diplomaţiei britanice, Yvette Cooper, a indicat însă că Londra nu consideră că ar fi momentul pentru o reluare a contactelor. Ea a declarat publicaţiei Politico că nu vede nicio dovadă că Moscova ar dori pacea în Ucraina.

Întrebat despre presupusele schimbări de atitudine, Peskov a răspuns că "în ceea ce priveşte Marea Britanie, da, Marea Britanie continuă să adopte o poziţie radicală". "Cu toate acestea (...) declaraţiile celor trei lideri (din Italia, Franţa şi Germania) reprezintă un progres semnificativ din punctul nostru de vedere", a adăugat el, apreciind că o astfel de schimbare, dacă se reflectă în viziunile strategice ale celor trei state, corespunde cu evoluţia dorită de Rusia.

Peskov a recunoscit că Moscova poartă - fără succes până acum- un dialog cu Washingtonul privind eforturile în vederea unui acord de pace în Ucraina, dar nu are discuţii similare cu guvernele europene.

