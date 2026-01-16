Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Merz sugerează o reluare a relaţiilor cu Rusia după război: "E o țară europeană, cel mai mare vecin al nostru"

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a numit Rusia ţară europeană şi şi-a exprimat, potrivit presei germane, speranţa că legăturile dintre UE şi Rusia pot fi reechilibrate. 

de Redactia Observator

la 16.01.2026 , 16:07
Merz sugerează o reluare a relaţiilor cu Rusia după război: "E o țară europeană, cel mai mare vecin al nostru" Cancelarul german Friedrich Merz - Profimedia

Friedrich Merz a spus că speră ca, pe termen lung, să se poată ajunge din nou la un echilibru în relațiile cu Rusia. "Rusia este o țară europeană, cel mai mare vecin al nostru", a declarat cancelarul joi în cadrul unei conferințe organizate de Camera de Comerț și Industrie Halle-Dessau.

"Dacă vom reuși, pe termen lung, să găsim din nou un echilibru cu Rusia, dacă va domni pacea, dacă libertatea va fi garantată, dacă vom reuși toate acestea atunci această Uniune Europeană, atunci noi, în Republica Federală Germania, am trece încă o probă importantă. Îmi doresc asta pentru noi", a adăugat el.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Şi premierul Italiei, Giorgia Meloni, a afirmat luna aceasta că Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia, pentru a încerca să îşi sporească influenţa în negocierile privind Ucraina. Ea consideră că UE ar trebui să numească un emisar care să trateze direct cu preşedintele rus Vladimir Putin. Iar preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a vorbit în decembrie anul trecut despre posibilitatea reluării contactelor cu Putin.

Reacţia Rusiei: Schimbare semnificativă

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a salutat vineri ceea ce el a descris drept o aparentă dorinţă a Italiei, Franţei şi Germaniei de a relua dialogul cu Rusia privind Ucraina. Oficialul rus a apreciat că este vorba despre o "schimbare semnificativă" în sensul în care ar dori şi el să evolueze situaţia.

Şefa diplomaţiei britanice, Yvette Cooper, a indicat însă că Londra nu consideră că ar fi momentul pentru o reluare a contactelor. Ea a declarat publicaţiei Politico că nu vede nicio dovadă că Moscova ar dori pacea în Ucraina.

Întrebat despre presupusele schimbări de atitudine, Peskov a răspuns că "în ceea ce priveşte Marea Britanie, da, Marea Britanie continuă să adopte o poziţie radicală". "Cu toate acestea (...) declaraţiile celor trei lideri (din Italia, Franţa şi Germania) reprezintă un progres semnificativ din punctul nostru de vedere", a adăugat el, apreciind că o astfel de schimbare, dacă se reflectă în viziunile strategice ale celor trei state, corespunde cu evoluţia dorită de Rusia.

Peskov a recunoscit că Moscova poartă - fără succes până acum- un dialog cu Washingtonul privind eforturile în vederea unui acord de pace în Ucraina, dar nu are discuţii similare cu guvernele europene.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

germania friedrich merz rusia kremlin
Înapoi la Homepage
“Ca la Năstase sau la Nadia” Planul milionarului român care are avion privat, dar merge cu metroul!
&#8220;Ca la Năstase sau la Nadia&#8221; Planul milionarului român care are avion privat, dar merge cu metroul!
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”. Video exclusiv
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”. Video exclusiv
O femeie care păstra de 40 de ani o oală de gătit a vrut să o vândă cu 100 de dolari, dar a încasat până la urmă 32.000 de dolari
O femeie care păstra de 40 de ani o oală de gătit a vrut să o vândă cu 100 de dolari, dar a încasat până la urmă 32.000 de dolari
Cum arată cabina de teatru a Stelei Popescu. Lucrurile regretatei actrițe au rămas neatinse
Cum arată cabina de teatru a Stelei Popescu. Lucrurile regretatei actrițe au rămas neatinse
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi renunţat la călătoriile cu avionul din cauza preţurilor?
Observator » Ştiri externe » Merz sugerează o reluare a relaţiilor cu Rusia după război: "E o țară europeană, cel mai mare vecin al nostru"