O fotografie oficială pentru a sărbători 77 de ani ai regelui Charles al III-lea a fost publicată vineri de Casa Regală. În această nouă fotografie, realizată la Sandringham, unde predomină culoarea verde, suveranul apare cu un accesoriu inedită: un baston.

Regele Charles, şedinţă foto la 77 de ani. Cum şi-a petrecut ziua de naştere

Deşi nu este prima dată când îl vedem pe Charles cu un baston, este prima fotografie oficială cu un astfel de accesoriu.

Această aniversare, marcată de salve de tun trase din Green Park din Londra, a avut loc într-un context complicat pentru Charles. Repercusiunile cazului Andrew, pe care Charles l-a privat de titlurile sale la începutul lunii noiembrie, nu sunt probabil terminate. Ele au un efect devastator pentru monarhie. Noile dezvăluiri despre legăturile fratelui mai mic al regelui cu finanţistul pedocriminal Jeffrey Epstein l-au determinat pe suveran să acţioneze.

Andrew, privat de titlurile sale de duce de York, dar şi de prinţ, se numeşte acum Mountbatten-Windsor. De asemenea, el trebuie să părăsească luxoasa reşedinţă Royal Lodge din Windsor, unde locuia de la începutul anilor 2000.

Regele Charles a împlinit 77 de ani

În plus, regele suferă în continuare de cancer, iar în ultima perioadă fiul său, prinţul William, a fost foarte prezent în prim-plan, potrivit News. Săptămâna trecută, el a participat la summitul liderilor mondiali din Brazilia, înaintea COP30 privind clima.

Regele Charles şi-a petrecut ziua de naştere în sudul Ţării Galilor, alături de regina Camilla. Deşi evenimentul a fost sărbătorit în intimitate, regele a avut parte de un tort la castelul Cyfarthfa din Merthyr Tydfil, unde a fost organizată o recepţie.

Regele are doar trei ani de domnie, dar este deja unul dintre cei mai vârstnici suverani pe care i-a cunoscut Marea Britanie, după cum subliniază BBC News. Aniversarea oficială a monarhului britanic, „The king's birthday” sau Trooping the colour, este sărbătorită, indiferent de data sa reală de naştere, la începutul lunii iunie şi marcată de o paradă militară la Londra.

