"UE, într-un moment critic": 10 ţări, inclusiv România, cer prelungirea certificatelor gratuite de poluare

România și alte nouă țări din UE cer Comisiei Europene să modifice sistemul ETS de comercializare a certificatelor de emisii obligatorii pentru firmele care poluează. Susțin că industria riscă să fie grav afectată, dacă prețul lor nu este stabilizat, iar cele gratuite nu vor mai fi acordate și după 2034. Statele cer o nouă propunere cel târziu până la sfârșitul lunii mai.

Zece state membre ale UE, printre care și România, au cerut Executivului comunitar să continue să acorde certificate de poluare gratuite, pentru a ajuta la reducerea costurilor, în contextul în care războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului a dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor la energie.

În scrisoarea adresată Comisiei Europene, liderii avertizează că deciziile luate acum vor influența economia și puterea UE pentru mulți ani. "Vrem să protejăm clima, dar nu cu prețul distrugerii industriei europene. Trebuie reguli mai echilibrate și mai realiste", au transmis ei.

Ei au atras atenția că industria europeană plătește mult mai mult pentru energie decât alte țări, precum SUA sau China. De asemenea, explică faptul că există riscul ca fabricile să se închidă, producția să se mute în alte țări, iar UE să piardă locuri de muncă și putere economică.

"Considerăm că este necesară o revizuire amănunţită a sistemului ETS, vizând atenuarea impactului său asupra preţurilor la energie electrică şi reducerea riscului de volatilitate a preţului carbonului, inclusiv o extindere a certificatelor gratuite ale UE în cadrul ETS 1 după 2034", se arată în scrisoare, referindu-se la schema de comercializare a certificatelor de poluare. "În plus, este crucial să se faciliteze eliminarea treptată a certificatelor gratuite începând cu 2028, pentru a evita plasarea unei sarcini excesive asupra industriei în această perioadă de tranziţie", se mai arată în documentul care poate fi consultat aici.

Scrisoarea este semnată de cancelarul Austriei, Christian Stocker, premierul Croației, Andrej Plenković, premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, premierul Italiei, Giorgia Meloni, președintele României, Nicușor Dan, premierul Bulgariei, Andrey Gurov, premierul Cehiei, Andrej Babiš, premierul Ungariei, Viktor Orbán, premierul Poloniei, Donald Tusk, și premierul Slovaciei, Robert Fico.

Dezbateri la summitul de la Bruxelles

Liderii Uniunii Europene dezbat azi la un summit la Bruxelles propuneri de modificare a pieței certificatelor de poluare, esențiale în discuțiile privind limitarea creșterii prețurilor la energie.

Vorbind la o conferinţă pe teme energetice, organizată la Gdansk, nordul Poloniei, premierul Donald Tusk a declarat că Polonia este una din ţările semnatare care au trimis miercuri o scrisoare preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa şi preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen pentru a solicita ca industria să primească în continuare certificate de poluare gratuite, care reduc nota de plată a companiilor pentru emisiile lor de carbon.

Ce este sistemul de certificate ETS

Lansat în 2005, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) este conceput pentru a îndeplini obiectivul UE de reducere a emisiilor pentru 2030. Sistemul ETS obligă centralele electrice şi industriile să cumpere certificate de poluare pentru a-şi acoperi emisiile de CO2, dar industriile prelucrătoare şi cele mari consumatoare de energie pot obţine unele certificate gratuit.

Premierul Donald Tusk a mai spus că va îndemna, de asemenea, UE să îşi adapteze abordarea faţă de politica climatică la nevoile individuale ale ţărilor. "Este vorba despre o schimbare de filosofie, o ajustare profundă, astfel încât fiecare stat membru să poată conta pe o abordare specifică ce ţine cont de caracteristicile sale particulare", a spus Tusk.

Polonia, care încă se bazează încă pe cărbune pentru aproximativ jumătate din producţia de energia electrică, a fost deosebit de dependentă de alocarea de certificate de poluare gratuite pentru a limita costurile.

Modificările care vor fi aduse schemei de comercializare a certificatelor de emisii, cunoscută sub numele de ETS2, vor impune un preţ emisiilor de CO2 provenite din combustibilii pentru încălzire şi transport începând cu 2028 şi veniturile colectate vor fi cheltuite pentru a ajuta gospodăriile şi întreprinderile să investească în maşini electrice şi renovări care economisesc energie.

Documente: Scrisoare UE.pdf

