Meta, obligată să plătească 375 de milioane de $ pentru că a expus copiii la abuzuri online. Reacţia CEO-ului

Un juriu din New Mexico a decis că Meta a indus în eroare utilizatorii privind siguranța platformelor sale și a permis producerea unor prejudicii grave, inclusiv exploatarea sexuală a minorilor. Compania a fost obligată să plătească 375 de milioane de dolari și anunță că va contesta decizia.

Un juriu din statul american New Mexico a decis, marți, că Meta este responsabilă pentru prejudiciile produse utilizatorilor săi, inclusiv cazuri de exploatare sexuală a copiilor, și a obligat compania să plătească penalități civile în valoare de 375 de milioane de dolari, scrie The Guardian.

Este primul proces de acest tip în care Meta este găsită responsabilă pentru fapte comise pe platformele sale.

"Verdictul juriului este o victorie istorică pentru fiecare copil și familie care a plătit prețul pentru alegerea Meta de a pune profitul înaintea siguranței copiilor", a declarat procurorul general din New Mexico, Raul Torrez.

"Directorii Meta știau că produsele lor afectează copiii, au ignorat avertismentele propriilor angajați și au mințit publicul despre ceea ce știau. Astăzi, juriul s-a alăturat familiilor, educatorilor și experților în siguranța copiilor spunând că este suficient", a adăugat acesta.

Ancheta care a stat la baza procesului

Procesul a fost deschis în decembrie 2023, după o investigație realizată de The Guardian, publicată în aprilie același an, care a arătat cum Facebook și Instagram au devenit piețe pentru traficul sexual de minori.

Această investigație a fost citată de mai multe ori în plângerea depusă de autorități.

Juriul a stabilit penalitatea maximă prevăzută de lege, de 5.000 de dolari pentru fiecare încălcare, constatând că Meta a încălcat legislația privind protecția consumatorilor din New Mexico.

Reacția Meta

Meta a anunțat că va contesta decizia și a acuzat autoritățile de utilizarea unor argumente "senzaționaliste".

"Nu suntem de acord cu verdictul și vom face apel. Depunem eforturi constante pentru a menține oamenii în siguranță pe platformele noastre și suntem transparenți cu privire la provocările legate de identificarea și eliminarea actorilor rău intenționați sau a conținutului dăunător", a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

"Vom continua să ne apărăm cu fermitate și rămânem încrezători în rezultatele noastre privind protejarea adolescenților online", a mai transmis Meta.

Documente interne și avertismente ignorate

Documente interne și mărturii obținute în timpul procesului au arătat că atât angajați ai companiei, cât și experți externi au avertizat în mod repetat asupra riscurilor și condițiilor periculoase existente pe platformele Meta.

Printre probe s-au numărat și detalii despre arestarea, în 2024, a trei bărbați acuzați că au atras copii prin intermediul platformelor Meta și au încercat să se întâlnească cu aceștia. Cazul a făcut parte dintr-o operațiune sub acoperire denumită "Operation MetaPhile".

Instanța a analizat și decizia Meta din 2023 de a introduce criptarea pe Facebook Messenger, despre care procurorii spun că a blocat accesul la dovezi esențiale în anchetele privind abuzurile.

Martori din forțele de ordine și de la Centrul Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați au vorbit despre deficiențe în modul în care Meta raportează infracțiunile, inclusiv distribuirea de materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor.

Potrivit anchetatorilor, compania a generat un volum mare de raportări inutile, din cauza dependenței excesive de inteligența artificială, ceea ce a îngreunat investigațiile.

Urmează noi sancțiuni și schimbări

Procesul nu s-a încheiat. În următoarea etapă, care începe pe 4 mai, procurorii vor solicita sancțiuni suplimentare și modificări obligatorii ale platformelor Meta, pentru a oferi "protecții mai puternice pentru copii".

Printre măsurile propuse se numără verificarea eficientă a vârstei utilizatorilor, eliminarea prădătorilor de pe platforme și limitarea comunicării criptate care ar putea proteja infractorii.

În declarații înregistrate și prezentate în instanță, CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, și șeful Instagram, Adam Mosseri, au susținut că anumite riscuri pentru copii sunt inevitabile, având în vedere dimensiunea platformelor.

Executivii au afirmat, de asemenea, că Meta a investit miliarde de dolari în tehnologii pentru siguranța utilizatorilor, inclusiv în conturile speciale pentru adolescenți lansate în 2024.

Un precedent care poate deschide noi procese

Procesul a durat aproape șapte săptămâni, iar juriul a deliberat aproximativ o zi.

"Este o mare victorie pentru procurorul general din New Mexico. Juriul nici măcar nu a deliberat foarte mult", a declarat avocatul John W. Day.

"Nu este surprinzător, având în vedere sentimentul general de teamă și îngrijorare legat de impactul rețelelor sociale. Acest caz deschide calea pentru multe alte procese, reforme și reglementări", a adăugat acesta.

Meta, vizată și de alte procese

Meta este implicată și într-un alt proces în Los Angeles, unde sute de familii și districte școlare acuză mai multe platforme tech că afectează sănătatea copiilor.

Reclamanții susțin că Meta, alături de Snap, TikTok și YouTube, ar fi conceput platforme care creează dependență în rândul tinerilor, contribuind la depresie, tulburări alimentare și alte probleme de sănătate mintală.

Snap și TikTok au ajuns deja la înțelegeri, în timp ce Meta și YouTube contestă acuzațiile. Toate companiile neagă orice vină, iar juriul urmează să dea un verdict.

Denisa Gheorghe

