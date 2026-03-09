"Mi-am pierdut soțul în războiul din Ucraina. Am venit în Dubai ca să fiu în siguranță". Blestemul războiului

A plecat din Ucraina, după ce și-a pierdut soțul, iar în urmă cu patru ani a ales pentru siguranța ei și a fiicei sale, Dubaiul. Doar că acum pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, ucraineanca Olga Garbuz simte că blestemul războiului a urmărit-o și aici.

"Războiul din Ucraina mi-a luat mie și fiicei mele multe lucruri. Soțul meu a fost ucis. Am fost strămutate de mai multe ori. Nu-mi pot imagina să trec din nou prin așa ceva", a declarat Olga Garbuz pentru The Independent.

Soțul ei, Iurii Volcikov, a fost ucis în Harkov în martie 2022, când vehiculul în care se afla pentru a distribui ajutoare umanitara fost atacat de ruși. Avea doar 45 de ani.

După ce au fugit din orașul din estul Ucrainei, care a fost sub ocupație rusă în primele luni ale războiului, Olga Garbuz și fiica sa s-au mutat în mai multe orașe din Ucraina, înainte de a părăsi în cele din urmă țara.

Mutată de 13 ori înainte de a părăsi Ucraina

"A trebuit să ne mutăm de 13 ori dintr-un oraș în altul. De fiecare dată, împachetarea lucrurilor și amenajarea unei noi locuințe era incredibil de epuizantă. Am ajuns în Emiratele Arabe Unite cu fiica mea Maya și doar două valize, acum patru ani. De atunci, lucrez din greu pentru binele fiicei mele", a mai spus Olga.

După trei ani, ucraineanca a mărturisit că a simțit în sfârșit că viața revine la normal. Doar că au început represaliile Iranului în Golf, iar liniștea i-a fost din nou tulburată.

Cea mai mare frică a ei acum este să fie nevoită să-și dezrădăcineze din nou fiica. "Locuim în același apartament de aproape doi ani. Fiica mea merge regulat la școală. Ar fi o situație absolut sfâșietoare pentru ea dacă ar trebui să ne mutăm din nou", a adaugat ea.

Sunetul interceptărilor de rachete deasupra cerului Dubaiului i-a retrezit vechile instincte. "M-am trezit din nou împachetând o geantă de urgență. Știam ce documente să includ, că trebuie să avem apă acasă și bani la îndemână. Exploziile îmi aduc aminte fizic de război. Uneori, corpul meu se încordează pentru că îmi amintesc cum a fost și ce a urmat, Încerc în continuare să rămân calmă și să nu intru în panică", a mai povestit Olga.

În ciuda tensiunii, ea spune că are încredere că autoritățile din Emiratele Arabe Unite vor rezolva conflictul pe cale diplomatică cât mai repede cu putință.

