10 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Evenimente petrecute pe 10 martie

Pe 10 martie 241 î.Hr., în Primul Război Punic, înregistrăm victoria decisivă a romanilor asupra Cartaginei, în Bătălia de la Insulele Aegates, eveniment care pune capăt primului război punic. Pe 10 martie 1291, românii din Transilvania sunt menționați, pentru prima dată, ca participanți la Dieta specială convocată de Regele Ungariei, Andrei al III-lea, la Alba Iulia. Pe 10 martie 1629, Carol I al Angliei dizolvă Parlamentul. Înregistrăm începutul celor "11 ani de tiranie" în care n-a existat Parlament. Pe 10 martie 1661, la o zi după moartea ministrului său, Cardinalul Jules Mazarin, Regele Franței, Ludovic al XIV-lea, ia în propriile mâini toate problemele guvernării, la doar 23 de ani. Pe martie 1831 se înființează Legiunea străină după un decret al Regelui Ludovic Filip al Franței.

Pe 10 martie 1855 se inaugurează linia telegrafică București-Giurgiu. Pe 10 martie 1871, față de continuarea manifestărilor antigermane, Carol I convoacă guvernul și ia hotărârea de a părăsi țara chiar a doua zi. Renunță la ideea abdicării cu condiția constituirii unui guvern care să obțină votarea bugetului și să rezolve problema concesionării căilor ferate. Guvernul liberal, condus de Ion Ghica, demisionează. Lascăr Catargiu își ia răspunderea noului guvern. Pe 10 martie 1876, Alexander Graham Bell a făcut cu succes primul apel telefonic. Pe 10 martie 1906 a avut loc catastrofa minieră de la Courrieres, Lens (Franța), soldată cu moartea a 2.000 de mineri. Pe 10 martie 1920, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române hotărăște ca în Ziua Înălțării Domnului să se oficieze slujba parastasului și pomenirea eroilor în toată țara. Pomenirea eroilor va fi interzisă din 1948. Pe 10 martie 1945, bombardiere americane aruncă aproape 2.000 de tone de bombe incendiare asupra orașului japonez Tokyo, distrugând mari părți din capitala Japoniei și ucigând 100.000 de civili. Pe 10 martie 1974, echipa de handbal masculin a României a câștigat Campionatul Mondial, după ce a învins în finală echipa RDG-ului, scor 14-12. România a devenit, astfel, pentru a patra oară campioană mondială.

Nașteri pe 10 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 10 martie, de la Ferdinand al II-lea de Aragon, rege al Castiliei, născut pe 10 martie 1452, sau Ferdinand I, Împărat al Sfântului Imperiu Roman, născut pe 10 martie 1503, şi până la Țarul Alexandru al III-lea al Rusiei, născut pe 10 martie 1845, sau poetul român Traian Lalescu, născut pe 10 martie 1920.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 10 martie s-au născut personalităţi precum actorul american Chuck Norris, născut pe 10 martie 1940, Osama bin Laden, șeful grupării teroriste Al Qaida, născut pe 10 martie 1957, actriţa americană Sharon Stone, născută pe 10 martie 1958, actriţa română Cesonia Postelnicu, născută pe 10 martie 1968, fotomodelul ceh Eva Herzigová, născută pe 10 martie 1973, actriţa americană Olivia Wilde, născută pe 10 martie 1984, sau jucătoarea elveţiană de tenis Belinda Bencic, născută pe 10 martie 1997.

Decese pe 10 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 10 martie. Dintre acestea amintim pe Regele Maximilian al II-lea al Bavariei, decedat pe 10 martie 1864, prozatorul şi dramaturgul rus Mihail Bulgakov, decedat pe 10 martie 1940, actorul englez Ray Milland, decedat pe 10 martie 1986, sau desenatorul francez Jean Giraud, decedat pe 10 martie 2012.

De asemenea, într-o zi de 10 martie şi-au pierdut viaţa şi personalităţi precum matematicianul român Gheorghe D. Marinescu, decedat pe 10 martie 1987, actorul şi regizorul român Gheorghe Naghi, decedat pe 10 martie 2019, sau actorul şi regizorul român Mihai Donţu, decedat pe 10 martie 2020.

