Putin, mesaj pentru noul ayatollah al Iranului, amenințat de SUA și Israel: Multă sănătate și tărie de spirit

Vladimir Putin l-a felicitat luni pe Mojtaba Khamenei după ce acesta a devenit oficial noul lider suprem al Iranului. În mesajul său, preşedintele rus afirmă clar că Moscova susține Iranul și că va rămâne un "partener de încredere" şi îi transmite "multă sănătate și tărie de spirit" în condiţiile în care Israelul a avertizat că noul ayatollah "va fi o țintă" indiferent de "cum îl cheamă sau unde se ascunde".

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a trimis luni un mesaj de felicitare lui Mojtaba Khamenei, după ce a fost anunţat oficial că este nou lider suprem al Iranului, a transmis Kremlinul.

Reacţia lui Putin după numirea lui Mojtaba Khamenei

"În momentul în care Iranul se confruntă cu o agresiune armată, activitatea dumneavoastră în această funcție înaltă va necesita, fără îndoială, mult curaj și devotament. Sunt convins că veți continua cu demnitate munca tatălui dumneavoastră și veți uni poporul iranian în fața unor încercări dificile", se arată în mesaj.

Articolul continuă după reclamă

"Din partea noastră, aș dori să confirm sprijinul nostru constant pentru Teheran și solidaritatea cu prietenii iranieni. Rusia a fost și va rămâne un partener de încredere al Republicii Islamice. Vă doresc succes în rezolvarea sarcinilor dificile care vă stau în față, precum și multă sănătate și tărie de spirit", a adăugat Vladimir Putin.

Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice Iran, şi-a declarat în cursul nopţii credinţa faţă de Mojtaba Khamenei, ales pentru a-i succeda tatălui său. Corpul Gardienilor "susţine alegerea onorabilei Adunări a Experţilor şi este pregătit pentru ascultare totală şi sacrificiu de sine pentru a îndeplini poruncile divine" ale lui Mojtaba Khamenei, au precizat ei într-un comunicat.

Anunțul că Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului ucis, a fost numit oficial noul lider suprem al Iranului a fost interpretat drept o declarație de sfidare la adresa lui Donald Trump, în condițiile în care Occidentul se aștepta ca numele său să fie ținut secret pentru a-l proteja, după ce Israelul a amenințat că îl va asasina pe noul ayatollah, indiferent cine va fi acesta.

Israelul a avertizat miercuri că noul lider suprem iranian va fi "o ţintă", înainte chiar de desemnarea lui Mojtaba Khamenei. Iar preşedintele Trump a spus că, fără aprobarea sa, noul lider suprem "nu va rezista mult timp" .

Reacţia Chinei după numirea lui Mojtaba Khamenei

China şi-a exprimat luni opoziţia faţă de orice acţiune externă care l-ar viza pe Mojtaba Khamenei. "China se opune oricărei ingerinţe în afacerile externe ale altor ţări, indiferent sub ce pretext, şi suveranitatea, securitatea şi integritatea teritorială a Iranului trebuie să fie respectate", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez, Guo Jiakun, întrebat despre ameninţările americane şi israeliene.

Purtătorul de cuvânt chinez a prezentat numirea lui Mojtaba Khamenei ca pe o afacere internă iraniană. "Am luat cunoştinţă de informaţiile pe acest subiect. Este vorba despre o decizie luată de partea iraniană în conformitate cu constituţia sa", a spus el.

Deși Rusia și China sunt parteneri ai Iranului și au interese ca regimul ayatollahilor să continue, nici Vladimir Putin, nici Xi Jinping nu au ieșit public cu declarații dure de condamnare care să-l atace direct pe Donald Trump pentru a nu risca furia administraţiei de la Washington, potrivit analiştilor occidentali.

Georgiana Dulgheru Like

Întrebarea zilei Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰