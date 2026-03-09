Antena Meniu Search
10 martie, Sfântul Mucenic Codrat. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Marţi, 10 martie, este prăznuit Sfântul Mucenic Codrat, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Alexandru Badea

la 09.03.2026 , 12:41
Sfântul Mucenic Codrat este prăznuit pe 10 martie Sfântul Mucenic Codrat este prăznuit pe 10 martie - doxologia.ro

Sfântul Mucenic Codrat a fost născut în munţi, din cauza persecuţiilor împotriva creştinilor din secolul al III-lea. Conform crestinortodox.ro, după naşterea acestuia, mama sa, Rufina, o femeie binecredincioasă, a trecut la cele veşnice. Codrat a fost hrănit în chip minunat: un nor îi picura rouă în gură. După cum Dumnezeu i-a hrănit pe israeliţi cu mâna în pustie, nici pe Codrat nu l-a lăsat să piară de foame în sălbăticie. A fost hrănit în acest mod, până ce singur a putut a se hrăni cu verdeţurile pustiei.

La vârsta de 12 ani ajunge în cetate şi este crescut de o familie de creştini. Va studia medicina şi va ajunge să-i vindece pe bolnavi atât cu remedii trupeşti, cât şi cu cele duhovniceşti. Când Împăratul Deciu (249-251) porneşte lupta împotriva creştinilor, Codrat este aruncat în temniţă, împreună cu prietenii săi: Ciprian, Dionisie, Anecton, Pavel şi Crescent. Pentru că nu au lepădat credinţa în Hristos, au fost condamnaţi la moarte.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

10 martie sfantul codrat sarbatoare sfantul codrat praznuire sfantul codrat
Observator » Ştiri sociale » 10 martie, Sfântul Mucenic Codrat. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox