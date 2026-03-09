10 martie, Sfântul Mucenic Codrat. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox
Marţi, 10 martie, este prăznuit Sfântul Mucenic Codrat, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Sfântul Mucenic Codrat a fost născut în munţi, din cauza persecuţiilor împotriva creştinilor din secolul al III-lea. Conform crestinortodox.ro, după naşterea acestuia, mama sa, Rufina, o femeie binecredincioasă, a trecut la cele veşnice. Codrat a fost hrănit în chip minunat: un nor îi picura rouă în gură. După cum Dumnezeu i-a hrănit pe israeliţi cu mâna în pustie, nici pe Codrat nu l-a lăsat să piară de foame în sălbăticie. A fost hrănit în acest mod, până ce singur a putut a se hrăni cu verdeţurile pustiei.
La vârsta de 12 ani ajunge în cetate şi este crescut de o familie de creştini. Va studia medicina şi va ajunge să-i vindece pe bolnavi atât cu remedii trupeşti, cât şi cu cele duhovniceşti. Când Împăratul Deciu (249-251) porneşte lupta împotriva creştinilor, Codrat este aruncat în temniţă, împreună cu prietenii săi: Ciprian, Dionisie, Anecton, Pavel şi Crescent. Pentru că nu au lepădat credinţa în Hristos, au fost condamnaţi la moarte.
