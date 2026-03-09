"Ploaia neagră", fenomenul care a pus stăpânire pe Teheran, după atacurile asupra unor instalații de petrol

După ce Israelul a atacat mai multe depozite de combustibil din Teheran, orașul iranian s-a trezit învăluit într-un nor de fum toxic, iar din cer a început să cadă ploaia neagră, adică precipitații contaminate cu particule petroliere.

Capitala Iranului a fost înghițită de un nor de fum toxic care a declanșat duminică ploi negre la zeci de kilometri distanță, după ce atacurile israeliene peste noapte asupra mai multor depozite de combustibil au provocat incendii care au ars timp de ore întregi.

Imaginile din Teheran, un oraș cu aproape 10 milioane de locuitori, au arătat un fum negru și gros provenit de la incendiile care pluteau deasupra acestuia, în timp ce locuitorii au raportat dificultăți de respirație și ploi contaminate cu petrol care pătau totul în jurul lor.

"Ploaia e neagră, nu-mi vine să cred, văd ploaie neagră. E chiar și în Tajrish, care este la kilometri întregi distanță de rezervoarele de petrol", a declarat Kianoosh, în vârstă de 44 de ani, rezident și inginer la Teheran pentru Time.

Parviz, în vârstă de 49 de ani, profesor universitar într-un oraș situat la aproximativ 110 de kilometri nord de Teheran, a spus că nu și-a recunoscut mașina când a ieșit afară: "Mașina mea albă era aproape neagră. Tocmai am spălat-o ieri".

Ploaia neagră

Semiluna Roșie din Iran a avertizat locuitorii din Teheran și din regiunile înconjurătoare că precipitațiile de după atacuri ar putea fi "extrem de periculoase și acide" și ar putea provoca "arsuri chimice ale pielii și leziuni grave ale plămânilor".

Leila, o profesoară în vârstă de 27 de ani din Teheran, a spus că aerul era "irespirabil". "Ceva ca un monstru negru a înghițit cerul de deasupra Teheranului. E ca și cum toate mașinile și pavajul străzii ar fi fost vopsite în negru. Astăzi am fost în mașină doar 15 minute, respirând aerul ăsta. Nici măcar nu știu ce e și acum am o durere de cap. Pielea de pe față, buzele mă dor și mă irită. Mă arde și simt ca și cum ar fi gaz lacrimogen diluat în aer. Îmi irită ochii și am nevoie constantă să-mi dreg glasul", a povestit femeia.

Ahmad, un rezident al Teheranului în vârstă de 63 de ani, a declarat că a trebuit să părăsească orașul din cauza poluării aerului.

Presa de stat iraniană a relatat că printre depozitele vizate se numără Aghdasieh din nord-estul Teheranului, depozitul de petrol Shahran din nordul orașului, o rafinărie de petrol din sud și un depozit de petrol din Karaj, la vest de Teheran.

Armata israeliană și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri, declarând la X că acestea au vizat "mai multe complexe de depozitare a combustibilului aparținând corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Teheran" despre care a susținut că au fost folosite pentru "distribuirea combustibilului către mai multe entități militare din Iran".

