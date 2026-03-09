Evenimente în Bucureşti, marţi 10 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 10 martie 2026, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 10 martie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 10 martie

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "La prima utilizare", în Aula Magna Politehnica București, sau "Punk Rock", la Teatrul Excelsior.

De asemenea, tot de la ora 19.00 se joacă şi "Băiatul din Brooklyn", la Teatrul Evreiesc de Stat, sau "Lupte și metamorfoze", la Teatrelli.

Concerte în Bucureşti, marţi 10 martie

La Ateneul Român, de la ora 19.00, sunt programate atât un concert susţinut de Sofia Smărăndescu, cât şi un recital de pian susţinut de Andrei Vieru.

Thomas Anders susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 20.00, în timp ce italienii de la Justice Inc. susţin un concert tribut Metallica, în Berăria H, de la ora 20.15.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 10 martie

De la ora 19.00, în Sala "Gabriela Szabo", din Voluntari, se joacă meciul de baschet masculin dintre CSO Voluntari şi echipa slovacă Slovan Bratislava.

