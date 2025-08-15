Aproximativ treizeci de vizitatori ai Expoziţiei Universale de la Osaka au fost spitalizaţi joi, după ce o întrerupere a circulaţiei metroului a obligat zeci de mii de persoane să petreacă noaptea la faţa locului.

Mii de oameni, blocaţi noaptea la Expoziţia de la Osaka după o defecţiune la metrou - Profimedia

Miercuri seară, linia de metrou care leagă Expoziţia Universală de oraşul Osaka a fost întreruptă de o pană de curent, provocând cozi lungi la singura staţie care deserveşte evenimentul, unde mii de persoane au rămas blocate ore întregi.

Multe persoane, inclusiv familii cu copii, au ajuns să petreacă noaptea în interiorul şi în exteriorul expoziţiei, unele dormind pe bănci sau în pavilioanele transformate în centre de primire.

Serviciul de transport nu a putut fi restabilit până la primele ore ale dimineţii de joi şi 36 de persoane au fost trimise la spital cu simptome precum dureri de cap şi ameţeli, potrivit organizatorilor expoziţiei. Organizatorii şi-au cerut scuze pentru „inconvenientele enorme” cauzate, atribuind defecţiunea unui scurtcircuit.

"Erau atât de mulţi oameni în staţie încât parcă eram într-o baie de aburi", a declarat miercuri seara o femeie cu un copil mic pentru postul local de televiziune MBS News. Personalul a încercat să distragă atenţia vizitatorilor prin iluminarea obiectelor şi difuzarea de muzică.

Pentru unii vizitatori, nu a fost atât de rău până la urmă: "Ne-am plimbat noaptea şi am putut vizita toate pavilioanele, în timp ce în timpul zilei am pierdut jumătate din timp la coadă", a declarat o altă femeie pentru MBS. "Deci, per total, a fost o experienţă tolerabilă", a adăugat ea.

