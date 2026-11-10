Miliardarii din California scapă cu averile netaxate. Alegătorii au respins impozitul de 5%

Alegătorii din statul american California au respins prin referendum propunerea de taxare a averilor miliardarilor, susţinută în special de economistul Gabriel Zucman, indică proiecţiile realizate de media din SUA la aproape o săptămână de la scrutin.

Iniţiativa propunea taxarea celor aproximativ 200 de miliardari ai statului cu 5% din averea lor netă pentru a finanţa sistemul public de sănătate, de care depind jumătate dintre californieni, un sistem slăbit de reducerile federale masive impuse de preşedintele Donald Trump.

Taxa urma să fie o măsură unică, iar susţinătorii săi sperau să se strângă astfel aproximativ 100 de miliarde de dolari.

Numărarea voturilor nu fusese încă finalizată luni când principalele reţele americane au anunţat că problema a fost tranşată: 'Propunerea 40' nu a reuşit să obţină sprijinul majorităţii votanţilor, au relatat CNN şi CBS News.

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Potrivit cotidianului Los Angeles Times, propunea a fost respinsă în marea majoritate a comitatelor, dar a primit sprijinul alegătorilor din Los Angeles şi San Francisco.

Referendumul s-a desfăşurat la 3 noiembrie, simultan cu alegerile de la jumătatea mandatului pentru reînnoirea componenţei Congresului.

Deşi populară la lansare, propunerea de taxare a părut rapid sortită eşecului la urne, în ciuda votului semnificativ de stânga şi a victoriei democraţilor la alegerile de la jumătatea mandatului.

A doua zi după referendum, votul 'nu' conducea cu un scor de peste 55% după numărarea a aproximativ 60% dintre buletine.

Oponenţii 'Prop 40', printre Sergey Brin, cofondator al Google, au cheltuit sute de milioane de dolari pe publicitate la televiziune înaintea votului, susţinând că taxa riscă să devină permanentă şi să declanşeze un exod al ultra-bogaţilor şi o scădere a veniturilor fiscale.

Guvernatorul la final de mandat, Gavin Newsom, potenţial candidat la nominalizarea Partidului Democrat pentru alegerile prezidenţiale din 2028, s-a opus şi el acestei taxe.

Mai multe tentative de impozitare a marilor averi au eşuat anterior în California, fără a ajunge niciodată la urne. California, cel mai populat stat american, ar fi a patra cea mai mare economie a lumii dacă ar fi o ţară, dar decalajul dintre bogaţi şi săraci este enorm.