Ionuţ Moşteanu: "Bugetul apărării va creşte până la 5% din PIB până în 2035"

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi, că România și aliații săi din NATO trebuie să fie pregătiți pentru o confruntare de lungă durată cu Rusia, anunțând că bugetul apărării va crește treptat până la 5% din PIB până în 2035.

Ministrul Apărării: "Bugetul apărării va creşte până la 5% din PIB până în 2035" - Hepta

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a afirmat că România și statele membre NATO trebuie să se pregătească pentru o perioadă îndelungată de tensiuni cu Rusia, în contextul în care Moscova "a transformat întreaga industrie într-o industrie de război".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Moșteanu a explicat că, în urma deciziilor adoptate la summitul de la Haga, România va crește gradual investițiile în apărare până la 5% din PIB, în următorii zece ani.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

El a menționat că, în prezent, România alocă 2,3% din PIB pentru apărare, situându-se "în a doua parte a plutonului", dar a subliniat că ritmul investițiilor trebuie menținut.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰