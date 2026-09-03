O mamă şi cei doi fii ai săi, dispăruţi în Spania. Familia nu mai ştie nimic de ei din 25 august

O femeie de 52 de ani şi cei doi fii ai săi, în vârstă de 26 şi 9 ani, sunt căutaţi de poliţişti după ce familia nu a mai reuşit să ia legătura cu ei. Cei trei se află de aproximativ trei luni în Spania, iar din 25 august nu mai pot fi contactaţi. Tatăl copiilor a sesizat autorităţile, care cer acum sprijinul populaţiei pentru găsirea lor.

Un bărbat în vârstă de 53 de ani, din comuna Cârcea, a anunţat Poliţia după ce, începând din 25 august, nu a mai reuşit să ia legătura cu fosta sa soţie şi cu cei doi copii ai lor.

Este vorba despre Drăgan Monica Virginia, în vârstă de 52 de ani, Drăgan Radu Ştefan, de 26 de ani, şi Drăgan Benjamin Andrei, de 9 ani. Potrivit informaţiilor transmise poliţiştilor, cei trei sunt plecaţi în Spania de aproximativ trei luni.

Semnalmentele celor trei persoane dispărute

Drăgan Monica Virginia are o înălţime de aproximativ 1,65 metri, faţa ovală, ochii căprui şi părul castaniu.

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Drăgan Radu Ştefan are aproximativ 1,75 metri înălţime, părul brunet, ochii căprui şi faţa ovală.

Drăgan Benjamin Andrei are aproximativ 1,30 metri înălţime, părul şaten, ochii căprui şi faţa rotundă.

Poliţia cere ajutorul populaţiei

Poliţiştii fac apel la persoanele care deţin informaţii ce ar putea ajuta la găsirea celor trei să contacteze autorităţile.

Cei care pot oferi date utile sunt rugaţi să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie.