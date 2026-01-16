Minneapolis stă pe un butoi de pulbere. Creşte numărul de agenţi ICE: "Se simte ca o invazie"

Ofițerii federali ICE au ajuns acum câteva săptămâni în Minneapolis. Dar de la împușcarea fatală a lui Renee Nicole Good, numărul lor a crescut - iar oamenii de aici spun că greutatea tuturor acestor lucruri este inevitabilă.

Agenții ICE inundă trotuarele, cartierelor, se aud claxoane și fluiere când sunt în apropiere și, ocazional, se simte miros de spray cu piper.

Amploarea, intensitatea susținută și agresivitatea demonstrată de forțele de ordine desfășurate aici par a fi mai mari decât operațiunile de aplicare a legii privind imigrația care au avut loc în alte orașe albastre precum Chicago, Los Angeles și Charlotte, Carolina de Nord, toate fiind mai mari decât Minneapolis ca suprafață de teren și populație.

Peste 24 de locuitori care au vorbit cu NBC News descriu ofițeri în mașini neînmatriculate care staționează pe străzile cartierului și agenți care merg din ușă în ușă. Agenți federali sunt văzuți în interiorul magazinelor și în parcările de retail, la sud de Minneapolis, a doua zi după ce Renee Nicole Good a fost ucisă.

Videoclipurile locuitorilor cu arestări violente proliferează pe rețelele de socializare, inclusiv unul cu o femeie scoasă din mașină. Unele videoclipuri furnizate NBC News de către activiști arată ofițeri spargând geamurile mașinilor sau pulverizând substanțe chimice direct în fețele locuitorilor.

"Pare o invazie", a spus o femeie care a cerut să nu fie numită de teama represaliilor. Ea protesta la centrul federal de detenție Whipple la ora 7:00, într-o dimineață geroasă, cu 12 grade. Femeia, proprietară de restaurant, a spus că și-a închis temporar afacerea pentru că încerca să-și protejeze angajații care erau imigranți. "Mi se pare foarte asemănător cu o situație din Germania nazistă. Trebuie să se oprească, iar oamenii trebuie să știe ce se întâmplă."

Scopul Operațiunii Metro Surge, așa cum a numit administrația Trump acest ultim efort de imigrare, pare să se fi extins dincolo de deportările în masă și a inclus confruntări cu protestatarii anti-ICE.

Împușcarea lui Good și amploarea desfășurării au amplificat atmosfera tensionată într-o națiune deja profund divizată din cauza problemelor de imigrare și a tacticilor administrației Trump. Interviurile cu vecini, lideri comunitari și protestatari organizați dezvăluie un sentiment de invazie.

Miercuri seară, un bărbat a fost împușcat în picior după ce acesta ar fi atacat un ofițer federal cu o lopată de zăpadă sau cu un mâner de mătură. "Temându-se pentru viața și siguranța sa în timp ce era atacat într-o ambuscadă de trei persoane, ofițerul a tras focuri defensive pentru a-și apăra viața", a declarat departamentul.

Un grup de locuitori din zonă care au vizitat marți situl memorial al lui Good au descris ofițeri de imigrare mascați, îmbrăcați în camuflaj, care mergeau din ușă în ușă, căutând cetățeni non-americani. Aceștia, precum și alții intervievați, au descris că acțiunea a avut loc în jurul cartierelor Lake Street, Uptown și Powderhorn.

Aceste acțiuni reflectă ceea ce vicepreședintele JD Vance a spus că vor face ofițerii federali.

"Cred că vom vedea cum numărul deportărilor crește pe măsură ce tot mai mulți oameni lucrează online pentru ICE, merg din ușă în ușă și se asigură că, dacă ești un imigrant ilegal, trebuie să ieși din această țară și, dacă vrei să te întorci, să aplici prin canalele adecvate”, a declarat Vance la Fox News săptămâna trecută. De asemenea, el a sugerat anterior că ofițerul ICE care l-a împușcat pe Good ar avea „imunitate absolută".

Uciderea lui Good a zguduit un oraș din Midwest care purta deja răni adânci de la uciderea lui George Floyd de către un ofițer de poliție din Minneapolis în 2020. În zilele care au trecut de la întâlnirea fatidică a lui Good cu un ofițer ICE înarmat, forțele de ordine nu au încetat să acționeze. În interviuri, vecinii care locuiesc în apropierea străzii unde a fost ucisă mama în vârstă de 37 de ani și cetățeană americană spun că comunitatea nu a avut timp să se redreseze.

Un rezident care a stat de vorbă cu NBC News și-a descris propria arestare la câteva ore după ce Good a fost ucis, furnizând dovezi video ale confruntării. Aceștia au spus că monitorizau o operațiune de imigrare când ofițerii au spus că vehiculul lor le stătea în cale. Ei credeau că ofițerii aveau spațiu să ocolească mașina lor, care era văzută în videoclip ca fiind poziționată orizontal pe stradă.

Videoclipul arăta ofițeri spărgând geamurile mașinii persoanei respective, înainte de a întinde mâna pentru a pulveriza spray cu piper atât pe pasager, cât și pe șofer. Persoana, care a cerut să nu fie numită de teama represaliilor, a spus că a fost lovită în față după ce a tras jos masca unui ofițer care o trăgea afară din vehicul.

Persoana a spus că, după ce a fost trântită la pământ și arestată, a fost dusă la o unitate ICE din clădirea Whipple, pe care a descris-o ca fiind plină până la refuz, cu peste 20 de persoane înghesuite în fiecare celulă, care, din experiența acestei persoane, ar putea părea în mod rezonabil prea aglomerată cu cinci persoane.

