The News Movement este publicația care a filmat incidentul din 13 ianuarie. Într-o postare pe X, a relatat că "pare să fie Alex Pretti interacționând cu agenți federali de imigrare" și că înregistrarea a fost analizată de către BBC, "a căror tehnologie de recunoaștere facială i-a confirmat identitatea cu o precizie de 97%."

BBC a confirmat autenticitatea videoclipului în emisiunea sa de știri de la ora 22:00 GMT. Reporterul Ros Atkins a declarat că bărbatul din videoclip "are aceeași haină, același păr facial și același mers ca Alex Pretti, iar un instrument de recunoaștere facială sugerează o potrivire de 97%. Îl vedem urlând insulte la adresa agenților."

Separat, un purtător de cuvânt al BBC a confirmat pentru Mediaite că au analizat înregistrarea și au verificat că echipa sa a folosit tehnologia de recunoaștere facială în videoclip.

CNN, Minneapolis Star-Tribune și alte publicații au confirmat acum, de asemenea, cu familia Pretti că bărbatul din videoclip este Alex Pretti.

Un narator al videoclipului a declarat că echipa TNM - formată din reporterii Dallin Mello și Dan Ming - a primit un pont că agenți federali blocau o stradă din Minneapolis în jurul orei 10:15. Când au sosit, l-au înregistrat pe un bărbat care semăna cu Pretti scuipând pe un SUV Ford și strigând la agenții de imigrări că sunt "niște gunoaie!".

Bărbatul care semăna cu Pretti purta o pălărie neagră, o haină maro și avea barbă; naratorul a remarcat că era similară cu ținuta pe care o purta Pretti când a fost ucis pe 24 ianuarie. Apoi a spart stopul din dreapta spate lovind-o de două ori și a lovit vehiculul cu degetul mijlociu.

În acel moment, "Un agent a ieșit apoi din vehicul, l-a apucat și l-a împins la pământ", a spus vocea din off.

Bărbatul care părea a fi Pretti putea fi văzut încercând să fugă de un agent înainte ca un alt agent să-l apuce și amândoi să-l trântească la pământ.

"În timpul altercației, agenții au tras gaze lacrimogene și bile cu piper în mulțime", a continuat naratorul. "Au continuat să-l țină pe bărbat la pământ înainte de a se retrage și a-l face să plece."

Naratorul a spus că în filmare se pare că o armă este "vizibilă deasupra taliei sale".

