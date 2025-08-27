Un tânăr turc a fost ucis în timpul nunţii sale, de către un invitat care a tras cu o armă de foc în semn de bucurie, potrivit agenţiei oficiale turce de presă Anadolu, citată de news.ro.

- Mire, ucis în timpul nunţii de un foc de armă tras în semn de bucurie. O mătuşă, principala suspectă - Captură X

Potrivit Anadolu, ginerele, în vârstă de 23 de ani, a murit din cauza rănilor miercuri dimineaţa, la o zi după nuntă, într-un sat în provincia Giresun (nord), la malul Mării Negre. O mătuşă prin alianţă a ginerelui, suspectată de faptul că este autoarea, a fost arestată, potrivit Anadolu.

O tradiţie periculoasă

Accidentele din timpul acestor tiruri tradiţionale de sărbătoare sunt frecvente în Turcia unde, potrivit estimărilor unei fundaţii locale, se află în circulaţie aproximativ 40 de milioane de arme de foc, majoritatea în mod ilegal.

Articolul continuă după reclamă

O persoană a fost ucisă accidental, iar alte două au fost rănite săptămâna trecută, în circumstanţe asemănătoare, la o nuntă în provincia vecină Trabzon, potrivit autorităţilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰