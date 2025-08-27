Antena Meniu Search
Video Mire, ucis în timpul nunţii de un foc de armă tras în semn de bucurie. O mătuşă, principala suspectă

Un tânăr turc a fost ucis în timpul nunţii sale, de către un invitat care a tras cu o armă de foc în semn de bucurie, potrivit agenţiei oficiale turce de presă Anadolu, citată de news.ro.

de Redactia Observator

la 27.08.2025 , 18:18
Mire, ucis în timpul nunţii de un foc de armă tras în semn de bucurie. O mătuşă, principala suspectă

Potrivit Anadolu, ginerele, în vârstă de 23 de ani, a murit din cauza rănilor miercuri dimineaţa, la o zi după nuntă, într-un sat în provincia Giresun (nord), la malul Mării Negre. O mătuşă prin alianţă a ginerelui, suspectată de faptul că este autoarea, a fost arestată, potrivit Anadolu.

O tradiţie periculoasă

Accidentele din timpul acestor tiruri tradiţionale de sărbătoare sunt frecvente în Turcia unde, potrivit estimărilor unei fundaţii locale, se află în circulaţie aproximativ 40 de milioane de arme de foc, majoritatea în mod ilegal.

O persoană a fost ucisă accidental, iar alte două au fost rănite săptămâna trecută, în circumstanţe asemănătoare, la o nuntă în provincia vecină Trabzon, potrivit autorităţilor.

Redactia Observator
Observator

turcia nunta mire
