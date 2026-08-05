Serviciul britanic de informații externe MI6 a fost desemnat cel mai puternic din Europa, într-un clasament realizat pe baza evaluărilor a 60 de experți din 25 de țări. Agenția este apreciată pentru strategia sa pe termen lung, capacitatea de a recruta surse de nivel înalt și operațiunile clandestine desfășurate în state precum Rusia, China, Iran și Turcia.

Cine ocupă primul loc în topul servicilor secrete din Europa. România a devansat Spania, Italia şi Belgia - arhivă

Agenţia britanică de informaţii a obţinut 251 de puncte în cadrul studiului şi a fost lăudată pentru expertiza sa în recrutarea informatorilor de nivel înalt şi în infiltrarea elitelor conducătoare din Rusia, China, Iran şi Turcia, conform evaluării realizate de 60 de profesionişti din 25 de ţări, scrie News.ro care citează The Guardian.

Direcţia Generală pentru Securitate Externă (DGSE) din Franţa s-a clasat pe locul al doilea, cu 169 de puncte, datorită acoperirii sale globale şi capacităţii operaţionale, a raportat ziarul "The Times".

Olanda, Ucraina şi Germania completează topul primelor cinci, în timp ce serviciul din Slovacia a fost evaluat ca fiind cel mai slab. România ocupă locul 11, cu 15 puncte, devansând state precum Spania, Italia sau Belgia.

Articolul continuă după reclamă

Evaluarea a fost realizată de revista franceză ”L’Express”, care a contactat persoane din serviciile de informaţii ale statului pentru a-şi evalua omologii din ţările aliate occidentale.

Marea Britanie a fost prima care a avertizat Ucraina cu privire la probabilitatea invaziei ruseşti care a început în februarie 2022 şi a fost un aliat ferm al Kievului.

Ralph Goff, fost şef al operaţiunilor pentru Europa şi Eurasia la CIA, a declarat pentru revistă: "Britanicii sunt în frunte în ceea ce priveşte dosarul ucrainean. Noi suntem chiar în urma lor."

Robert Gorelick, fost şef de staţie al CIA, a adăugat: "Regatul Unit are, de departe, cele mai puternice servicii secrete din Europa. MI6 este extraordinar."

Anul trecut, Blaise Metreweli a devenit prima femeie care a condus MI6, preluând funcţia de la Sir Richard Moore.

Un fost şef al DGSE a declarat: "Britanicii au capacitatea de a juca pe termen lung, investind în surse pe un orizont de 10 ani, oarecum asemănător ruşilor. Şi au o predilecţie pentru trucuri murdare."

DGSE, care a fost prezentată în serialul francez ”The Bureau”, a fost evaluată drept una dintre cele mai bune agenţii din lume în domeniul combaterii terorismului.

Serviciul este renumit pentru operaţiunile sale clandestine de ”eliminare” a persoanelor considerate o ameninţare la adresa securităţii franceze. François Hollande, fostul preşedinte francez, a vorbit public despre faptul că a ordonat cel puţin 40 de operaţiuni de asasinare a unor ţinte ”de mare importanţă” din Orientul Mijlociu şi Africa, potrivit unei cărţi din 2017.

Un responsabil al serviciilor secrete poloneze a declarat pentru L’Express: "Este singurul serviciu din Europa continentală cu o acoperire aproape globală. Acesta combină capacităţile de colectare tehnică a informaţiilor, de informaţii umane şi de acţiune operaţională".

Clasament primele 20 de poziții: