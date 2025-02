Moarte misterioasă la Hollywood. Gene Hackman, soția și câinele, găsiți morți în casă. Poliţia nu ia în calcul o crimă

Potrivit presei internaţionale, lângă trupurile celor doi a fost găsit şi câinele lor. Totuşi, poliţia a declarat că, momentan, nu există dovezi care să indice o moarte suspectă. Poliţia continuă cercetările pentu a afla cauza decesului. De-a lungul carierei sale de peste 6 decenii, Gene Hackman a câștigat două premii Oscar.

60 de ani de carieră de succes

El a obţinut Oscarul pentru cel mai bun actor în 1972, pentru rolul detectivului Jimmy "Popeye" Doyle în ''Filiera Franceză'' ("The French Connection"). Al doilea Oscar, pentru cel mai bun actor în rol secundar, l-a primit pentru westernul din 1992 ''Necruţătorul'' ("Unforgiven"), în regia lui Clint Eastwood.

Hackman a jucat în peste 80 de filme, precum şi în producţii de televiziune şi de teatru, de-a lungul unei cariere îndelungate care a debutat la începutul anilor 1960.

În 2008, după o jumătate de secol de carieră în actorie, Hackman a anunţat că se retrage din lumea filmului şi că se dedică scrierii romanelor. El a semnat trei cărţi de ficţiune istorică, alături de arheologul Daniel Lenihan, "Wake of the Perdido Star" (1999), "Justice for None" (2004) şi "Escape from Andersonville" (2008), dar şi "Payback at Morning Peak" (2011) şi "Pursuit" (2013).

Actorul a fost căsătorit de două ori şi a avut trei copii. Hackman s-a căsătorit cu Arakawa în 1991.

Parcursul în viaţă al actorului

Eugene Allen Hackman s-a născut în San Bernardino, California, în 1930, și a avut o copilărie peripatetică. Părinții săi au divorțat, iar el a fost încredințat mai multor rude până când s-a stabilit cu bunica sa maternă în Danville, Illinois.

Tatăl său a părăsit familia când Hackman era încă adolescent; mama sa a murit arsă de vie în 1962, după ce și-a incendiat salteaua cu o țigară în timp ce era beată. Hackman a mințit în legătură cu vârsta sa pentru a se înrola în Marină la vârsta de 16 ani și a servit aproape cinci ani.

A fost staționat în China, unde a lucrat ca operator radio, ceea ce l-a determinat să lucreze mai târziu ca disc jockey. Când Hackman s-a înscris la Pasadena Playhouse din California în anii '60, el și colegul său de clasă Dustin Hoffman au fost votați drept „cei cu cele mai mici șanse de a reuși”.

Hackman a reușit să obțină câteva roluri minore pe scenă, suplimentându-și veniturile prin diverse slujbe ciudate. Hackman povestea adesea cum a fost observat de un fost sergent de instrucție în fața unui hotel din New York, în timp ce lucra ca portar. Recunoscându-și fostul comandant, sergentul a exclamat că știa că Hackman nu va ajunge niciodată la nimic.

După ce a renunțat la actorie, și-a câștigat o nouă reputație ca scriitor de ficțiune istorică. A scris patru cărți împreună cu Daniel Lenihan, Wake of the Perdido Star (1999), Justice for None (2004), Vermillion (2004) și Escape from Andersonville (2008). A continuat cu două scrieri solo, Payback at Morning Peak (2011) și Pursuit (2013).

Hackman s-a căsătorit cu Faye Maltese în 1956. Cuplul a avut trei copii, dar a divorțat în 1986. Cinci ani mai târziu s-a căsătorit cu Betsy Arakawa, care conducea un magazin de mobilă de lux în Santa Fe, New Mexico.

De-a lungul carierei sale, a acordat puține interviuri și a evitat stilul de viață al celebrităților. „Dacă te uiți la tine ca la o vedetă”, spunea el, «ai pierdut deja ceva în portretizarea oricărei ființe umane».

