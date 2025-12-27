Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat vineri că este însărcinată cu al doilea copil.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, anunţă că este însărcinată cu al doilea copil - Profimedia

"Cel mai grozav cadou de Crăciun pe care l-am putea cere vreodată – o fetiță care va veni în mai 2026", a scris Leavitt într-o postare pe Instagram.

"Eu și soțul meu suntem încântați să ne creștem familia și abia așteptăm să-l vedem pe fiul nostru devenind un frate mai mare. Inima mea este plină de recunoștință față de Dumnezeu pentru binecuvântarea maternității, care cred cu adevărat că este cel mai apropiat lucru de Raiul de pe Pământ", a scris ea.

"De asemenea, sunt extrem de recunoscător președintelui Trump și șefului nostru de cabinet Susie Wiles pentru sprijinul acordat și pentru promovarea unui mediu pro-familie la Casa Albă. 2026 va fi un an grozav și sunt atât de încântată să fiu o fetiță mamă!" a adăugat Leavitt în postarea de pe social media.

Leavitt are 28 de ani și este cea mai tânără persoană care a ocupat funcția de secretar de presă la Casa Albă. Ea a lucrat anterior în biroul de presă în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump și a fost, de asemenea, secretar de presă pentru campania sa din 2024.

