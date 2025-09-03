Moment rar: Xi, Putin și Kim vorbesc despre nemurire la Beijing. "Avem șansa să trăim și până la 150 de ani"

Transmisiunea live a paradei militare din China a surprins miercuri un moment rar între trei dintre cei mai puternici dictatori ai lumii, relatează Bloomberg. Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un vorbeau despre longevitate, iar preşedintele chinez și-a exprimat chiar speranța că oamenii vor putea trăi până la 150 de ani, până la finalul acestui secol.

Xi Jinping, Vladimir Putin şi Kim Jong un la parada militară de la Beijing, 3 septembrie 2025 - AP

Discuția a fost redată de fluxul live al televiziuii de stat din China în timp ce Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un se îndreptau spre Poarta Tiananmen din Beijing, unde urmau să asiste la ceremonia care a marcat 80 de ani de la capitularea Japoniei în Al Doilea Război Mondial. Momentul a fost remarcat mai întâi de utilizatorii care urmăreau parada pe rețelele sociale. Cei trei lideri erau flancați de translatori: Xi în centru, cu Putin la dreapta și Kim la stânga.

Nu este clar dacă știau că discuția prin translatori le este auzită grație unui microfon deschis. Un audio de circa un minut a surprins doar fragmente din conversație. La un moment dat, Xi spune în mandarină "în zilele noastre" și "70 de ani".

"În trecut, oamenii rareori ajungeau la 70 de ani, dar astăzi, la 70 de ani ești încă un copil", a spus un translator, care traducea aparent cuvintele lui Xi în rusă. Putin a răspuns gesticulând, însă remarca nu s-a auzit clar pe înregistrare. Translatorul a tradus din rusă în mandarină: "Odată cu dezvoltarea biotehnologiei, organele umane pot fi transplantate continuu, iar oamenii pot trăi tot mai tineri și chiar pot atinge nemurirea". Un alt translator, pentru Kim, a repetat în coreeană remarca la transplanturile de organe.

Xi a intervenit din nou, înainte ca imaginea să fie comutată: "Previziunile arată că, în acest secol, există șansa să trăim și până la 150 de ani".

Conversația a avut loc cu doar câteva minute înainte ca liderul chinez să susțină discursul oficial și să înceapă parada militară în care Beijingul şi-a etalat cele mai noi arme.

Vârsta și sănătatea sunt teme sensibile pentru toți trei, în condițiile în care niciunul nu are desemnat un succesor clar, aminteşte Bloomberg.

Xi, în vârstă de 72 de ani, vizează un al patrulea mandat în 2027. Putin, tot de 72, a schimbat şi el legea pentru a putea să rămână la putere în Rusia. Iar Kim, în vârstă de 41, și-a adus fiica de 12 ani la Beijing, alimentând speculațiile că o pregătește ca succesoare.

În mod paradoxal, momentul aparent inedit s-a remarcat la un eveniment extrem de regizat. China controlează strict informațiile și imaginile transmise lumii. Interacțiunile spontane sunt foarte rare în China.

În 2022, la Congresul Partidului Comunist Chinez (care are loc o dată la cinci ani), s-a petrecut un episod neașteptat: fostul lider chinez Hu Jintao a fost dus brusc în afara sălii de plen, chiar în timpul sesiunii. Momentul a fost surprins de camere și a devenit știrea principală a congresului, eclipsând restul evenimentului. În imagini, Hu Jintao părea derutat și inițial a refuzat să plece, fiind însă "ajutat" de personalul de securitate să iasă.

Xi a mai fost înregistrat cu un microfon deschis și în 2022, la summitul G20 din Indonezia, când l-a acuzat pe fostul premier canadian Justin Trudeau că a dezvăluit presei detalii dintr-o întâlnire privată.

