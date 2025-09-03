Xi, Putin și Kim, mesaj sfidător pentru Occident: "Omenirea are de ales între pace și război"
Președintele Xi Jinping a avertizat miercuri la Beijing că omenirea se află în fața unei alegeri între pace și război, înainte de cea mai mare paradă militară organizată vreodată de China. A fost flancat de Vladimir Putin și Kim Jong-un, lideri izolați de Occident, dar oaspeți de onoare în capitala chineză, arată o analiză Reuters.
Evenimentul fastuos a marcat 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial și a fost evitat în mare parte de liderii occidentali. Prin parada din Piața Tiananmen, Xi Jinping a vrut să arate forța militară și influența diplomatică a Chinei, într-un context tensionat din cauza politicii externe și a tarifelor comerciale ale lui Donald Trump, relatează Reuters.
China a prezentat pentru prima dată puterea triadei sale nucleare strategice: rachete balistice intercontinentale lansate de pe uscat, rachete nucleare lansate de pe submarine şi bombardiere strategice.
Xi Jinping își arată puterea alături de Putin și Kim
"Astăzi, omenirea are de ales între pace și război, dialog și confruntare, câștig reciproc și totul sau nimic", a declarat Xi în fața a peste 50.000 de oameni. Poporul chinez "stă ferm de partea corectă a istoriei", a adăugat el.
Într-o limuzină decapotabilă, Xi a inspectat trupele și echipamentele militare de ultimă generație, rachete, tancuri și drone. Deasupra, elicoptere și avioane de luptă zburau în formație. Parada care a durat 70 de minute s-a încheiat cu eliberarea a 80.000 de porumbei și baloane colorate în semn de pace.
Îmbrăcat într-un costum de inspirație maoistă, Xi a întâmpinat peste 20 de lideri străini pe covorul roșu. Soția sa, Peng Liyuan, i-a salutat în engleză cu "Nice to meet you" și "Welcome to China".
Flancat de Putin și Kim, Xi a purtat frecvent discuții cu cei doi lideri în timpul defilării militare. De la Casa Albă, Donald Trump a avut un mesaj cu substrat în care a implicat că Beijingul complotează împotriva Washingtonului: "Transmiteți salutările mele lui Vladimir Putin și Kim Jong-un, în timp ce complotați împotriva Statelor Unite".
Președintele Trump le-a spus marți seara jurnaliștilor, în Biroul Oval, că nu consideră parada o provocare la adresa Statelor Unite. Principalul purtător de cuvânt al guvernului japonez a refuzat să comenteze parada, adăugând că cele două mari economii ale Asiei construiesc "relații constructive".
Xi Jinping rescrie istoria: Rusia și China, principalii învingători ai celui de-al Doilea Război Mondial
Xi, care a declarat luni că Rusia și China sunt principalii învingători ai celui de-al Doilea Război Mondial, susține că războiul a fost un punct de cotitură major în "marea renaștere a națiunii chineze", prin care țara a depășit umilința invaziei japoneze și a devenit o putere economică și geopolitică.
La începutul săptămânii, Xi și-a prezentat viziunea sa pentru o nouă ordine mondială, la summitul regional de securitate OCS, cerând unitate împotriva "hegemonismului și politicilor de putere", o critică voalată la adresa rivalului său de peste Pacific, Donald Trump.
"Xi este convins că situația s-a schimbat. China este acum cea care se află la volan. Unilateralismul lui Trump, nu diplomația agresivă a Chinei, este perceput drept principala sursă de incertitudine în sistemul internațional", a explicat Wen-Ti Sung, cercetător la Atlantic Council din Taiwan.
Analiștii urmăresc dacă Xi, Putin și Kim merg spre o apropiere în domeniul apărării
Dincolo de fast, analiștii urmăresc dacă Xi, Putin și Kim vor transmite semnale pentru o apropiere în domeniul apărării, după pactul semnat de Rusia și Coreea de Nord în iunie 2024 și o alianță similară între Beijing și Phenian, un scenariu ce ar putea schimba calculele militare în regiunea Asia-Pacific. Putin s-a folosit deja de vizită pentru a încheia acorduri energetice și mai profunde cu China, în timp ce Kim caută sprijin pentru programul său nuclear.
Kim a devenit primul lider nord-coreean care asistă la o paradă militară în China după 66 de ani. El a călătorit la Beijing însoțit de fiica sa, Ju Ae, considerată de serviciile de informații sud-coreene drept cea mai probabilă succesoare. Copila, care ar avea 12-13 ani (n.r. nu se știe data exactă a nașterii), nu a fost văzută alături de el la paradă.
"Parada îi permite lui Xi să atragă atenția lumii asupra progreselor impresionante în modernizarea armatei, în timp ce maschează provocările persistente care o afectează, în special epurările continue din rândul ofițerilor de rang înalt", a declarat Jon Czin, analist de politică externă la Brookings Institution. În ultimii doi ani, peste 12 generali, mulți dintre ei apropiați de Xi, au fost epurați în cadrul unei ample campanii anticorupție.
Potrivit unor analiști, parada nu a avut doar scopul de a proiecta puterea Chinei în exterior, ci și de a amplifica spiritul patriotic pe plan intern. În discursul său principal, Xi a declarat că renașterea națiunii chineze este "de neoprit". Funcționarii publici din toată țara au fost obligați să urmărească parada și să ia notiţe, a relatat unul dintre ei pentru Reuters.
Nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării pentru paradă. Drumurile principale și școlile din Beijing au fost închise, iar pregătiri minuțioase de securitate și repetiții nocturne au durat două săptămâni. Liderii locali din întreaga țară au mobilizat zeci de mii de voluntari și membri ai Partidului Comunist pentru a monitoriza orice semn de tulburări în timpul paradei, potrivit estimărilor bazate pe anunțurile de recrutare publicate online.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰