Xi, Putin și Kim, mesaj sfidător pentru Occident: "Omenirea are de ales între pace și război"

Președintele Xi Jinping a avertizat miercuri la Beijing că omenirea se află în fața unei alegeri între pace și război, înainte de cea mai mare paradă militară organizată vreodată de China. A fost flancat de Vladimir Putin și Kim Jong-un, lideri izolați de Occident, dar oaspeți de onoare în capitala chineză, arată o analiză Reuters.

Cea mai mare paradă militară din istoria Chinei pentru a comemora sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Piața Tiananmen, 3 septembrie 2025 - Profimedia

Evenimentul fastuos a marcat 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial și a fost evitat în mare parte de liderii occidentali. Prin parada din Piața Tiananmen, Xi Jinping a vrut să arate forța militară și influența diplomatică a Chinei, într-un context tensionat din cauza politicii externe și a tarifelor comerciale ale lui Donald Trump, relatează Reuters.

China a prezentat pentru prima dată puterea triadei sale nucleare strategice: rachete balistice intercontinentale lansate de pe uscat, rachete nucleare lansate de pe submarine şi bombardiere strategice.