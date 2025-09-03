"O palmă dată României". Reacții dure după ce Dăncilă și Năstase s-au pozat alături de Xi, Putin și Kim

Prezența foștilor premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase la Beijing, la cea mai mare paradă militară organizată vreodată de China, a stârnit un scandal diplomatic la București. Cei doi au apărut în fotografia de grup alături de Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong-un. Este o palmă dată României și aliaților noștri. Ei reprezintă trecutul. Toată conducerea țării este pro-UE și pro-NATO, a transmis Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu. Şi Ministrul de Externe a reacționat dur: "România nu poate fi reprezentată de politicieni ce se așază onorați în poză lângă Putin. Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inșiși".

Reacţii la nivel înalt după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la cea mai mare paradă militară din istoria Chinei. Foștii premieri ai României au apărut inclusiv în poza de grup unde la loc de frunte au fost președintele chinez Xi Jinping, flancat de Vladimir Putin și Kim Jong Un.

Ionuţ Moşteanu: Este o palmă dată României, democrației, pro-europenismului

Întrebat cum vede prezența celor doi foști lideri PSD și premieri la Beijing, ministrul Apărării susține că este o palmă dată României. "Este o palmă dată României, dată democrației, dată pro-europenismului. Este o palmă pe care cei doi o dau aliaților noștri, de la distanță. Este o decizie incalificabilă din partea unor oameni politici care au avut funcții de demnitate importantă în România. Mai mult nu am de ce să comentez. Sunt foarte neplăcut surprins. Știam de prieteniile și orientările dânșilor, însă se pare că nu au înțeles că atunci când îți reprezinți la un moment dat țara, la un anumit nivel, acele jurăminte depuse sunt pentru toată viața... Ei reprezintă trecutul României... Toată conducerea României este pro-europeană și pro-euroatlantică", a transmis Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Sorin Grindeanu: Eu aș fi evitat. Nu are nicio legătură cu partidul, este opțiunea lor personală

Întrebat dacă este o pată pe imaginea PSD și dacă ar trebui ca partidul să se delimiteze de cei doi, Sorin Grindeanu a ridicat din umeri, dar a spus că gestul lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă nu are legătură cu partidul, care este pro-UE şi pro-NATO.

"Nu e vorba de ce mă supără pe mine, e opțiunea dânșilor, opțiune personală. Linia PSD o știți, e pro-europeană. Eu aș fi evitat asemenea situații. Nu are nicio legătură cu partidul, este opțiunea lor personală. E loc de relații mai strânse cu SUA și UE, acestea sunt drumurile pe care noi trebuie să mergem", a declarat Sorin Grindeanu, lider interimar al PSD.

Ministrul de Externe reacționează dur: România nu poate fi reprezentată de politicieni ce se așază onorați în poză lângă Putin

"România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onoraţi în poză lângă Putin astăzi", a transmis ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu. "Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de graniţa noastră, pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunităţi în Ucraina unde se vorbeşte limba română", a mai spus Oana Ţoiu.

Potrivit ministrului, cei doi foşti premieri au mers acolo ca persoane private şi "se reprezintă doar pe ei inşişi, dar probabil că invitaţia a fost bazată şi pe rolul de foşti premieri şi indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României". "Dar Putin a reuşit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României", completează ministrul.

"România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susţinerea democraţiilor şi a vecinilor noştri în această perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă", a mai completat ministrul român de Externe.

