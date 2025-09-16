Antena Meniu Search
Video Moment tensionat între preşedintele Donald Trump şi un jurnalist: "Linişte!"

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, este aşteptat marţi seară în vizită oficială în Regatul Unit. Acesta urmează să fie primit cu onoruri regale de către Regele Charles. Miercuri vor fi organizate un banchet de stat şi mai multe ceremonii fastuoase, iar joi preşedintele american se va întâlni cu premierul britanic.

de Redactia Observator

la 16.09.2025 , 19:06
Moment tensionat între preşedintele Donald Trump şi un jurnalist: "Linişte!" Moment tensionat între preşedintele Donald Trump şi un jurnalist: "Linişte!" - Profimedia

Preşedintele american a stat de vorbă cu presa înainte de a pleca spre Marea Britanie şi a avut un ton foarte apăsat la adresa unui jurnalist australian. Totul a început de la întrebarea reporterului, dar discuţia a degenerat rapid:

Reporter: "Credeţi că un preşedinte în exerciţiu ar trebui să fie implicat în atât de multe activităţi de business?"

Donald Trump: "Nu eu mă ocup de afaceri, copiii mei se ocupă. Tu de unde eşti?"

Reporter: "Australian Broadcasting Corporation"

Donald Trump: "Iubesc Australia, tu faci mult rău Australiei în acest moment, în opinia mea. Şi Australia îşi doreşte să se înţeleagă cu mine. Liderul tău va veni să mă vadă în curând. Îi voi spune despre tine, ai setat un ton foarte rău."

În acest moment, Donald Trump a încercat să preia întrebări de la alţi reporteri, dar jurnalistul australian a insistat. După câteva secunde, Donald Trump s-a uitat spre acesta şi i-a zis: "Linişte!"

