Combinatul siderurgic Liberty Galaţi, cunoscut anterior sub numele de Sidex, a fost scos oficial la vânzare prin licitaţie publică. Iar mai mulți potențiali investitori sunt deja interesați de cumpărarea acestuia.

Licitația publică internațională va avea loc pe 12 martie, iar prețul de pornire este de 709 milioane de euro. Printre cei interesați să preia platforma siderurgică din Galați se numără companii din India, China, Irak, dar și din această zonă a Europei, cum ar fi MetInvest Ucraina, deținută de miliardarul Rinat Akhmetov și UMB Group România, controlat de Dorinel Umbrărescu.

O datorie de peste un miliard de euro

Combinatul siderurgic de la Galați este un obiectiv strategic atât prin poziționarea geografică, cu acces direct la porturile Dunării și implicit la Marea Neagră, dar și prin diferitele tipuri de oțel, tablă și fier pe care le poate produce.

Articolul continuă după reclamă

Platforma siderurgică se întinde pe 1600 de hectare și se află în concordat preventiv încă de anul trecut, o procedură legală pentru a evita falimentul, salariile nu au fost plătite de câteva luni, cei peste 3500 de angajați se află în șomaj tehnic în acest moment, iar în ceea ce privește poducția, aceasta este oprită complet.

În același timp, combinatul de la Galați mai are și datorii de aproape un miliard de euro, 150 de milioane de euro la ANAF, 300 de milioane de euro la EximBank, datorii la furnizorii de utilități și produse, dar și la bugetul local al Galațiului.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰