Au apărut imagini tulburătoare cu momentul în care un tren lovește o macara prăbușită pe șine, în orașul São Paulo din Brazilia. În urma impactului, operatorul macaralei a fost rănit, iar bucăți de metal au căzut pe o șosea intens circulată.

Filmările dramatice arată coliziunea violentă care a avut loc pe o linie de tren suspendată, deasupra unei străzi aglomerate. Fragmente grele de metal au căzut la mică distanță de mașinile și motocicletele aflate în trafic, în timp ce cablurile electrice avariate au provocat scântei puternice, scrie The Sun.

Imaginile surprinse dintr-un alt unghi arată cum șoferii privesc îngroziți momentul în care macaraua avariată se prăbușește pe carosabil, la doar câțiva metri în fața lor.

Operatorul macaralei a fost rănit în urma accidentului

Echipajele de intervenție au ajuns rapid la locul accidentului și i-au acordat îngrijiri medicale operatorului macaralei, care a fost rănit. Lucas, un angajat al companiei care deține macaraua, a declarat pentru TV Globo că zgomotul produs de impact a fost extrem de puternic.

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„A fost un zgomot foarte puternic. Macaraua a căzut peste structură și, la scurt timp, trenul a trecut și a lovit-o”, a povestit acesta.

După accident, bărbatul a verificat zona, însă nu a identificat alte persoane rănite, în afară de operatorul macaralei. Lucas a precizat că utilajul aparținea companiei Cortesia Equipamentos și se afla în zona respectivă de ceva vreme.

Acesta a adăugat că nu știe dacă macaraua era în funcțiune în momentul în care s-a prăbușit.

Circulația trenurilor, afectată după coliziune

Accidentul s-a produs pe Linia 15-Silver (Prata) a sistemului de monorail din São Paulo, administrată și operată de compania de stat Metrô.

Reprezentanții companiei au anunțat că trenurile vor circula cu viteză redusă și vor staționa mai mult în stații, după activarea sistemului de protecție electrică.

Coliziunea a provocat întreruperea alimentării cu energie electrică pe un segment al liniei, până la stația São Lucas.

„Echipele de mentenanță au fost trimise la fața locului pentru a restabili circulația normală cât mai repede posibil. Metro își cere scuze pentru disconfortul creat”, a transmis compania.

Șase autospeciale de pompieri, mobilizate la locul accidentului

Departamentul de Pompieri a anunțat că a mobilizat șase autospeciale pentru a interveni în urma unui incident care a implicat „prăbușirea unei conducte, a unui copac, a unor cabluri electrice și a zidului unei unități comerciale”, în zona de est a orașului.

Autoritățile au precizat că operatorul macaralei a fost salvat de compania responsabilă de utilaj.

La rândul său, Protecția Civilă a transmis că, potrivit informațiilor disponibile la acel moment, nu existau alte victime raportate.

„Până în prezent, nu există informații despre victime. Protecția Civilă și celelalte instituții competente intervin la fața locului”, au transmis reprezentanții instituției.