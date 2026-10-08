O fostă regină a frumuseții a murit la 22 de ani, lovită de fulger. Ana îşi pieptăna nepoata în grădină

O fostă regină a frumuseții a murit la doar 22 de ani, după ce a fost lovită de fulger în grădina mamei sale, în timp ce familia lua prânzul. Tânăra tocmai îi făcuse baie băieţelului ei și se așezase să-și pieptene nepoata când s-a produs tragedia. Aceasta a fost transportată la spital încă în viață, însă medicii nu au mai putut să o salveze.

Ana Beatriz Araujo Ferreira lasă în urmă un băiețel de cinci ani.

Tocmai îi făcuse baie fiului ei, Luiz Henrique, potrivit Il Messaggero. Apoi s-a așezat să-și pieptene nepoata, în timp ce familia lua prânzul afară.

Tânăra a fost lovită de fulger în timp ce îi pieptăna părul nepoatei

"Îi pieptăna părul nepoatei mele când a lovit fulgerul", a povestit sora ei, Lana Leticia.

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Tragedia s-a petrecut în localitatea Almas din statul brazilian Tocantins. Ana a fost dusă la spital încă în viață, dar a murit din cauza rănilor.

Fratele ei, Cesar Augusto, a spus că totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă. Ziua era înnorată, cu o ploaie foarte slabă. Potrivit surorii, grădina avea mai mulți copaci, iar în spate era o mică zonă cu o cadă.

Cine era Ana Beatriz, tânăra care și-a pierdut viața la doar 22 de ani

Ana, căreia apropiații îi spuneau Aninha, era fostă regină a frumuseții. Studia fizioterapia la Universitatea din Norte do Parana și abia începuse primul semestru.

Nașa ei, Marcella Batista, a descris-o ca pe o mamă exemplară și foarte legată de familie. Venea în fiecare weekend la mama ei, avea grijă de surori, le pieptăna și gătea pentru toți.

Fratele ei a numit-o "stânca" familiei. El a spus că Aninha a fost și rămâne una dintre cele mai frumoase persoane pe care le-a cunoscut.

Tânăra lasă în urmă un copil de cinci ani

Tânăra lasă în urmă un fiu, părinții și șase frați vitregi din partea mamei. Priveghiul a avut loc duminică, acasă, iar înmormântarea luni dimineață, în cimitirul orașului. Poliția din Almas anchetează circumstanțele morții.

Ana, căreia apropiații îi spuneau Aninha, fusese "regina rodeoului" din Almas, un titlu tradițional în zonele rurale braziliene. Titlul se acordă la festivalurile de rodeo din Brazilia și răsplătește atât frumusețea, cât și priceperea la călărie.