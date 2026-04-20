Momentul în care armata SUA capturează nava iraniană. Negocierile de pace, în aer; petrolul urcă din nou

Marina americană a confiscat o navă cargo iraniană, în Marea Arabiei, trăgând în motoarele acesteia. Înregistrări video filmate pe timp de noapte, difuzate de Comandamentul Central al SUA, arată pușcași marini de pe nava USS Tripoli apropiindu-se de vasul Touska, sub pavilion iranian, capturat duminică în Golful Oman. Nu este clar dacă negocierile din Pakistan, care ar fi trebuit să înceapă azi, vor mai avea loc. Cotația petrolului a urcat, luni dimineața, până la 95 de dolari/baril, anulând scăderea de vineri.

Imaginile publicate de armata americană surprind elicoptere survolând nava cargo și soldați, în timp ce o persoană coboară pe funii la bordul acesteia. Pușcașii marini americani au urcat la bordul Touska duminică, după ce distrugătorul USS Spruance a dezactivat sistemul de propulsie al navei, pentru că aceasta nu s-a "conformat avertismentelor repetate ale forțelor americane timp de șase ore", a precizat CENTCOM.

Nava Tripoli a transportat luna trecută, în Orientul Mijlociu, Unitatea Expediționară 31 de Pușcași Marini, staționată în Okinawa, o forță de reacție rapidă formată din aproximativ 2.200 de militari.

Lumea se teme că armistițiul dintre Statele Unite și Iran s-ar putea prăbuși după ce SUA au capturat navă cargo iraniană care a încercat să forțeze blocada, iar Iranul a promis represalii. Eforturile pentru o pace mai durabilă în regiune par și ele amenințate, după ce Teheranul a transmis că nu va participa la o a doua rundă de negocieri pe care SUA sperau să o lanseze înainte de expirarea armistițiului, pe 22 aprilie.

SUA au menținut blocada asupra porturilor iraniene, în timp ce Iranul a ridicat vineri și apoi a reimpus blocada sa asupra traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

Armata americană a anunțat că a deschis focul asupra unei nave cargo sub pavilion iranian, care se îndrepta duminică spre portul Bandar Abbas. După o urmărire de șase ore, în care nava a fost somată să oprească, americanii au tras în motoarele acesteia.

Pușcașii marini americani au coborât apoi din elicoptere pe puntea navei, potrivit Comandamentului Central al SUA. "Avem control total asupra navei și verificăm ce se află la bord!", a scris președintele Donald Trump pe rețelele sociale.

Armata iraniană a declarat că nava venea din China. "Avertizăm că forțele armate ale Republicii Islamice Iran vor răspunde în curând și vor riposta la acest act de piraterie a armatei americane", a transmis un purtător de cuvânt militar, citat de presa de stat.

Prețul petrolului a crescut cu peste 5%, iar bursele au devenit volatile, din cauza temerilor că armistițiul va eșua și că tranzitul din Golf va rămâne aproape blocat.

Iranul respinge negocierile de pace

Presa de stat iraniană a relatat că Teheranul a respins noi discuții de pace, invocând blocada asupra porturilor iraniene, retorica amenințătoare și pozițiile schimbătoare ale Washingtonului, precum și "cerințele excesive".

"Nu poți restricționa exporturile de petrol ale Iranului și, în același timp, să te aștepți la securitate gratuită pentru alții. Alegerea este clară: fie o piață liberă a petrolului pentru toți, fie riscul unor costuri semnificative pentru toată lumea", a scris pe rețelele sociale prim-vicepreședintele Mohammadreza Aref.

Trump a avertizat în urmă cu două săptămâni Iranul că SUA vor distruge toate podurile și centralele electrice din Iran dacă Teheranul îi respinge condițiile. Iranul a mai transmis că, dacă Statele Unite ar ataca infrastructura sa civilă, va lovi, la rândul său, centrale electrice și instalațiile de desalinizare ale statelor arabe din Golf.

Pregătiri pentru negocieri care ar putea să nu aibă loc

Trump a declarat că emisarii săi vor ajunge la Islamabad luni seară, cu o zi înainte de expirarea armistițiului de două săptămâni. Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru Reuters că delegația americană urma să fie condusă de vicepreședintele JD Vance, care a condus și primele negocieri de pace, și să îi includă pe emisarul Steve Witkoff și pe ginerele lui Trump, Jared Kushner. Ulterior însă, Trump a spus pentru ABC News și MS Now că Vance nu va participa.

Pakistanul, principal mediator, continua azi pregătirile. Aproape 20.000 de polițiști, membri ai forțelor paramilitare și militari au fost desfășurați în capitala Islamabad, au declarat oficiali guvernamentali și din domeniul securității. Zona în care urma să aibă loc a doua rundă de negocieri a fost evacuată, iar transportul public din oraș a fost, de asemenea, suspendat.

"Au fost luate măsuri speciale de securitate pentru toți oaspeții noștri", a declarat ministrul pakistanez de interne, Mohsin Naqvi, precizând că a informat-o pe ambasadoarea SUA, Natalie Baker.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, care a condus delegația Iranului la negocieri, declarase anterior că s-au făcut progrese, dar că rămân diferențe mari în privința programului nuclear și a situației din strâmtoare. Aliații europeni, criticați în repetate rânduri de Trump pentru lipsa de sprijin în război, se tem că echipa americană de negociere urmărește un acord rapid și superficial, care ar necesita luni sau chiar ani de negocieri tehnice ulterioare.

Războiul din Iran, ajuns în a opta săptămână, a provocat cel mai sever șoc asupra aprovizionării globale cu energie din istorie, ducând la creșteri abrupte ale prețurilor petrolului. Mii de persoane au fost ucise în urma atacurilor lansate de SUA-Israel asupra Iranului și în invazia israeliană din Liban, desfășurată în paralel de la începutul războiului, pe 28 februarie.

Iranul a răspuns lansând rachete și drone împotriva Israelului și a statelor arabe care găzduiesc baze americane. De asemenea, Teheranul a executat doi bărbați condamnați pentru colaborare cu serviciul de informații israelian Mossad și pentru planificarea unor atacuri pe teritoriul iranian, a relatat duminică agenția Mizan.

