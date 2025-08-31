Două activiste de mediu au stropit cu vopsea roşie faţada Catedralei Sagrada Familia din Barcelona, în semn de protest faţă de lipsa de acţiune împotriva crizei climatice. Femeile au fost reţinute de agenţii de securitate, iar organizaţia Futuro Vegetal revendică acţiunea şi cere măsuri urgente în ceea ce priveşte criza climatică, relatează AFP, citat de News.ro.

Momentul în care două activiste de mediu stropesc cu vopsea roşie faţada Sagrada Familia - Shutterstock

Într-o înregistrare video postată de Futuro Vegetal pe reţele de socializare, două activiste din cadrul asociaţiei sunt arestate de către agenţi de securitate, după ce stropesc cu vopsea roşie partea inferioară a unei coloane a celebrei catedrale, strigând "Dreptate climatică!".

Mesajul organizației Futuro Vegetal

"Prin acest protest, colectivul ecologist denunţă lipsa unor măsuri ale Guvernului împotriva crizei climatice şi repercusiunile acesteia asupra incendiilor care au devastat peninsula şi o mare parte a Europei vara aceasta", anunţă într-un comunicat Futuro Vegetal.

Sagrada Familia, concepută de către arhitectul Antoni Gaudí (1852-1926), nefinalizată, este una dintre principalele atracţii ale oraşului turistic Barcelona.

Spania a fost afectată în august de un val de incendii de pădure dramatice, soldate cu patru morţi şi care au devastat peste 350.000 de hectare.

Incendii devastatoare în Spania

Aceste incendii constituie "una dintre cele mai mari catastrofe de mediu" care au avut loc în Spania în ultimii ani, potrivit Guvernului de stânga, care a legat amploarea acestor incendii de modificările climatice.

Futuro Vegetal a organizat zeci de proteste similare în ultimii ani, denunţate drept vandalim de către numeroase muzee.

În 2022, activişti din cadrul organizaţiei şi-au lipit mâinile de rame ale unor tablouri ale maestrului spaniol Francisco de Goya la Muzeul Prado, la Madrid.

